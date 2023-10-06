https://ria.ru/20231006/konflikt-1901082327.html

Поставки оружия ВСУ не приведут к решению конфликта, заявили в Болгарии

Поставки оружия ВСУ не приведут к решению конфликта, заявили в Болгарии - РИА Новости, 06.10.2023

Поставки оружия ВСУ не приведут к решению конфликта, заявили в Болгарии

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что Европа уже не может позволить себе продолжения конфликта на Украине, заявил, что дальнейшие поставки оружия на... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T22:30

2023-10-06T22:30

2023-10-06T22:30

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что Европа уже не может позволить себе продолжения конфликта на Украине, заявил, что дальнейшие поставки оружия на Украину не приведут к разрешению конфликта, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на офис президента. "Европа не может позволить себе допускать продолжение этой войны, и необходимо искать подходы, главной целью которых является восстановление мира на Украине. Именно поэтому для справедливого и устойчивого мира, основанного на международно-признанных принципах ООН, необходимы сильная политическая воля, дипломатия и активные переговоры ", - говорится в сообщении агентства о словах Радева во время неофициальной встречи президентов 13 стран ЕС в португальском городе Порту. По информации агентства, Радев сказал также о том, что поставки все большего количества оружия Украине не приведут к решению конфликта, требуется "разумный баланс военных, экономических и дипломатических мер". Общий объем помощи, обещанной странами ЕС и институтами Евросоюза превысил 130 миллиардов евро, а американской — менее 70 миллиардов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект. Лавров подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231006/finansirovanie-1901067181.html

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

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