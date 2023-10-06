https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html

Война, изменившая мир. Как на шее Запада затянули нефтяную удавку

Война, изменившая мир. Как на шее Запада затянули нефтяную удавку - РИА Новости, 06.10.2023

Война, изменившая мир. Как на шее Запада затянули нефтяную удавку

Ровно полвека назад между Израилем и коалицией арабских стран началась война Судного дня. Ожесточенная борьба за территории на Ближнем Востоке, где никто не... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T08:00

2023-10-06T08:00

2023-10-06T09:25

израиль

египет

сирия

голда меир

хафез асад

генри киссинджер

армия обороны израиля

политика

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Ровно полвека назад между Израилем и коалицией арабских стран началась война Судного дня. Ожесточенная борьба за территории на Ближнем Востоке, где никто не хотел уступать противнику и пяди земли, до сих пор отзывается колоссальными последствиями. О том, как конфликт повлиял на мир, — в материале РИА Новости.Беспечность и реваншизмВ сентябре 1973-го израильская военная разведка доложила о скоплении арабских войск на границах Сирии и Египта. Это расценили как маневры, хотя в "Моссаде" предупреждали о возможной агрессии. Власти полагали, что Дамаск и Каир не решатся нападать.Тель-Авив все еще испытывал эйфорию от победы в Шестидневной войне 1967-го, которая увеличила территорию Израиля почти в четыре раза. Экономика страны была на подъеме. Правящая партия "Авода" премьера Голды Меир на волне популярности ожидала триумфа на выборах в следующем году.В то же время из-за потери Голанских высот и Синайского полуострова народы Лиги арабских государств разочаровывались в лидерах и правительственных лозунгах. Президент Египта Анвар Садат, сменивший на посту умершего Абделя Насера, готовился к реваншу. Такие же планы вынашивал глава Сирии Хафез Асад.В субботу, 6 октября, иудеи праздновали Йом Кипур, также известный как Судный день. Требования были жестче, чем в обычный шабат: учреждения и предприятия закрылись, не работали телевидение, радио, общественный транспорт. Дороги опустели из-за запрета на вождение.Соотношение сторонАрмии Сирии и Египта одновременно атаковали Израиль в 14:00. По разным данным, сирийско-египетские силы составляли от 750 тысяч до 1,2 миллиона человек. На вооружении у нападавших было более 3,5 тысячи танков, тысяча боевых самолетов, от 180 до 250 вертолетов, до 227 кораблей. На поле боя их поддерживали ограниченные контингенты из Ирака, Марокко, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейта. Военную помощь предоставили Алжир, Ливан и Тунис. Командовал группировкой египетский генерал Ахмед Исмаил.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) насчитывала примерно две тысячи танков, около 500 самолетов, почти 90 вертолетов, от 38 до 58 кораблей, 115 тысяч человек. После мобилизации личный состав довели до полумиллиона. При этом израильские танки устарели, в то время как арабы имели современные на тот момент советские Т-62. Командование обороной легло на плечи Голды Меир и министра обороны Моше Даяна, у которых не было четких обязанностей на военное время. Это осложняло принятие решений и отчасти привело к военным неудачам.Участников конфликта активно поддерживали сверхдержавы. С 9 по 22 октября в Египет и Сирию, которые еще до войны тесно сотрудничали с Москвой, из СССР ежедневно прилетало около 30 самолетов с военной техникой. Это не давало покоя властям США, боявшимся демонстрации арабами преимуществ советского оружия. Явно нежелательным было и поражение ближневосточного партнера. Благодаря напору госсекретаря Генри Киссинджера Вашингтон наладил бесперебойные поставки Израилю американского вооружения.На двух направленияхК исходу 7 октября сирийские войска хоть и с большими потерями, но продвинулись в направлении Голанских высот. Заняв новые рубежи, сирийцы могли вести огонь по израильским населенным пунктам, что также создавало для Тель-Авива угрозу дальнейшего наступления на территорию страны.Шли ожесточенные бои. Израиль изо всех сил старался не допустить прорыва противника. Армия Сирии вынужденно перешла к обороне. На помощь ей подоспела иракская танковая дивизия и иорданская бронетанковая бригада. Но ЦАХАЛ сумел переломить ход битвы и начать контрнаступление. Через несколько дней после сдачи позиций на высотах израильские войска оказались уже в 40 километрах от Дамаска.Египетские войска 6 октября успешно форсировали Суэцкий канал. ЦАХАЛ, неся серьезные потери в личном составе и танках, отступил. Закрепившись на плацдармах, 14 октября египтяне перешли в наступление. Но, потеряв около полутысячи танков, утратили инициативу. Израиль прорвался к Суэцкому каналу севернее Большого Горького озера и 19 октября форсировал его. Путь на Каир был открыт. Армия Египта оказалась в тяжелом положении, однако удерживала плацдармы на восточном берегу."Энергетический Перл-Харбор"Когда стало понятно, что коалиция проигрывает, лидеры ОАПЕК (Организация арабских стран — экспортеров нефти) решили ударить по западным союзникам Израиля — резко снизить добычу нефти и спровоцировать мировой энергетический кризис. Эмбарго, вступившее в силу 17 октября, привело к росту цен в разы — с одного–двух до 12 долларов за баррель. Расчет на шок в странах Запада в целом оказался верным, несмотря на то, что это не повиляло на ход боевых действий.К началу 1970-х США были очень зависимы от дешевой импортной нефти из стран ОАПЕК, которая составляла около трети используемого сырья. Из-за действий арабов возник острый дефицит бензина. К заправкам выстраивались многокилометровые очереди. Президент Ричард Никсон в целях экономии даже ограничил в стране скоростной режим. Число безработных достигло 15 миллионов.Аналогичная ситуация наблюдалась в Европе: закрывались топливозаправочные станции, власти запрещали световую рекламу и вождение авто по определенным дням недели. Для экономии энергии объявили переход на летнее время. Производство товаров сокращалось, цены росли. В Японии, США, ФРГ и Франции из-за снижения технологического прогресса замедлился экономический рост.Эмбарго сняли в марте 1974-го. Чтобы не допустить повторения кризиса, западные страны создали резервные нефтехранилища, развивали энергосберегающие технологии и атомную энергетику. В интересах стран-импортеров сформировали Международное энергетическое агентство. Возросла роль ОПЕК. Воспользовавшись ситуацией, СССР значительно нарастил объем нефтяного экспорта на Запад.Проигравшие победителиСовбез ООН по инициативе СССР и США 22 октября принял резолюцию № 338, призывающую стороны прекратить боевые действия, удержав войска на занимаемых позициях. На сирийском фронте бои закончились 24 октября. Каир также согласился с резолюцией, однако Израиль продолжил наступление. До египетской столицы оставалось всего около сотни километров. Но 25 октября Вашингтон под давлением Москвы уговорил Тель-Авив не двигаться дальше.Израиль потерял от десяти до шестнадцати тысяч человек, в том числе почти три тысячи убитыми. ЦАХАЛ лишился около тысячи танков. Эти цифры восприняли как катастрофичные. В израильском парламенте и прессе волна негодований обрушилась на Моше Даяна. Специальную комиссию по расследованию возглавил председатель Верховного суда Шимон Агранат. Министра обороны обвиняли в том, что он скептически отнесся к возможности нападения арабов, не нанес превентивный удар и опоздал с мобилизацией.Комиссия Аграната по итогу возложила всю вину на руководство военной разведки и Генеральный штаб. Даяна оправдали. В 1974-м он покинул пост вместе с Голдой Меир. Тяжелые потери бросали тень и на премьера. Ее компетентность как национального лидера вызвала сомнения, все чаще звучали требования отставки. Рейтинг неуклонно падал, число сторонников в кнессете сократилось даже среди однопартийцев. Из-за раскола в партии "Авода" Меир не смогла собрать коалицию и возглавить новое правительство.До 20 тысяч убитыми и ранеными, почти две тысячи танков и около 300 самолетов потеряли арабы. Несмотря на очевидное военное поражение, армии Сирии и Египта не были разгромлены. Итог войны не восприняли как однозначный проигрыш, так же как и в Израиле не считали победу триумфальной.В 1979-м в результате Кэмп-Дэвидских соглашений Израиль и Египет подписали мирный договор. Гарантом выполнения стали США. Садат добился ухода Израиля с Синайского полуострова, но в ответ признавал Израиль и отказывался от требования создать в Палестине арабское государство. Переориентация на Запад настроила бывших союзников против Каира.Египет исключили из Лиги арабских государств. Самого Садата убили на военном параде в Каире 6 октября 1981-го — ровно через восемь лет после начала наступления египетской армии на Синай. Ответственность за покушение взяли на себя исламские фундаменталисты, которые решили расправиться с президентом за сближение с Израилем.Сирийский лидер Хафез Асад после заключения перемирия пробыл на посту президента до самой смерти в 2000-м. В 1974-м Тель-Авив вернул Сирии Эль-Кунейтру — город, который в ходе войны разбомбили и превратили в руины израильские самолеты. Отношения между Сирией и Израилем остаются натянутыми, до сих пор нет мирного соглашения. Противостояние двух стран продолжилось в последующих ближневосточных конфликтах.Война Судного дня была четвертым по счету арабо-израильским вооруженным конфликтом. Такие широкомасштабные боевые действия стороны больше не вели. Однако противоречия на Ближнем Востоке не разрешились и по сегодняшний день.

израиль

египет

сирия

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израиль, египет, сирия, голда меир, хафез асад, генри киссинджер, армия обороны израиля, политика