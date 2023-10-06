https://ria.ru/20231006/kitay-1900889983.html
Эксперты назвали число китайских туристов, посетивших Россию без визы
Эксперты назвали число китайских туристов, посетивших Россию без визы - РИА Новости, 06.10.2023
Эксперты назвали число китайских туристов, посетивших Россию без визы
Эксперты подсчитали, что всего 10 тысяч китайских туристов в 2023 году посетили Россию по групповому безвизу, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:01
2023-10-06T12:01
2023-10-06T12:01
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Эксперты подсчитали, что всего 10 тысяч китайских туристов в 2023 году посетили Россию по групповому безвизу, сообщает АТОР.По данным ассоциации "Мир без границ", групповым безвизом за девять месяцев воспользовались не более 60 тысяч путешественников из РФ и Китая. В это число попадают и приграничные поездки.Из них 50 тысяч – российские путешественники, из которых 40 тысяч – жители Приморья.Китайцев в Россию приехало по групповому безвизу около десяти тысяч, и в основном – на Дальний Восток. В обеих столицах в рамках этого режима приняли за все время лишь несколько групп, отметили в "Мире без границ".То есть групповой безвиз сейчас более-менее работает только для приграничных регионов РФ И КНР и почти только на выезд, делают вывод эксперты АТОР.По словам председателя совета директоров туроператора China Travel Сергея Назарова, основная масса туристов из КНР приезжает по электронной визе, а деловые поездки, как правило, предполагают классическую визу.
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новости - туризм, туризм, туристы, китай, ассоциация туроператоров россии (атор), мир без границ
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Мир без границ
Эксперты назвали число китайских туристов, посетивших Россию без визы
Эксперты: по групповому безвизу Россию посетили десять тысяч китайских туристов
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Эксперты подсчитали, что всего 10 тысяч китайских туристов в 2023 году посетили Россию по групповому безвизу, сообщает
АТОР.
По данным ассоциации "Мир без границ", групповым безвизом за девять месяцев воспользовались не более 60 тысяч путешественников из РФ и Китая. В это число попадают и приграничные поездки.
Из них 50 тысяч – российские путешественники, из которых 40 тысяч – жители Приморья.
Китайцев в Россию приехало по групповому безвизу около десяти тысяч, и в основном – на Дальний Восток. В обеих столицах в рамках этого режима приняли за все время лишь несколько групп, отметили в "Мире без границ".
То есть групповой безвиз сейчас более-менее работает только для приграничных регионов РФ И КНР и почти только на выезд, делают вывод эксперты АТОР.
По словам председателя совета директоров туроператора China Travel Сергея Назарова, основная масса туристов из КНР приезжает по электронной визе, а деловые поездки, как правило, предполагают классическую визу.
Среди жителей Китая вырос спрос на туристические визы в Россию