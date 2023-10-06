https://ria.ru/20231006/kitay-1900889983.html

Эксперты назвали число китайских туристов, посетивших Россию без визы

Эксперты назвали число китайских туристов, посетивших Россию без визы - РИА Новости, 06.10.2023

Эксперты назвали число китайских туристов, посетивших Россию без визы

Эксперты подсчитали, что всего 10 тысяч китайских туристов в 2023 году посетили Россию по групповому безвизу, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T12:01

2023-10-06T12:01

2023-10-06T12:01

туризм

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туризм

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ассоциация туроператоров россии (атор)

мир без границ

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Эксперты подсчитали, что всего 10 тысяч китайских туристов в 2023 году посетили Россию по групповому безвизу, сообщает АТОР.По данным ассоциации "Мир без границ", групповым безвизом за девять месяцев воспользовались не более 60 тысяч путешественников из РФ и Китая. В это число попадают и приграничные поездки.Из них 50 тысяч – российские путешественники, из которых 40 тысяч – жители Приморья.Китайцев в Россию приехало по групповому безвизу около десяти тысяч, и в основном – на Дальний Восток. В обеих столицах в рамках этого режима приняли за все время лишь несколько групп, отметили в "Мире без границ".То есть групповой безвиз сейчас более-менее работает только для приграничных регионов РФ И КНР и почти только на выезд, делают вывод эксперты АТОР.По словам председателя совета директоров туроператора China Travel Сергея Назарова, основная масса туристов из КНР приезжает по электронной визе, а деловые поездки, как правило, предполагают классическую визу.

https://ria.ru/20231002/turisty-1899826955.html

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