https://ria.ru/20231006/kipr-1900941342.html

Посла Кипра вызвали в МИД после силового задержания российского журналиста

Посла Кипра вызвали в МИД после силового задержания российского журналиста - РИА Новости, 06.10.2023

Посла Кипра вызвали в МИД после силового задержания российского журналиста

Посла Кипра Кипроса Йоргаллиса вызвали в МИД в связи с задержанием силовиками журналиста "Российской газеты" в Никосии, дипломат провел в здании ведомства... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:04

2023-10-06T14:04

2023-10-06T23:15

в мире

кипр

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891119469_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_457d2baf7e97b02081e011ba10a18a5a.jpg

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Посла Кипра Кипроса Йоргаллиса вызвали в МИД в связи с задержанием силовиками журналиста "Российской газеты" в Никосии, дипломат провел в здании ведомства двадцать минут, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Ему (репортеру. — Прим. ред.) травмировали руку. Сейчас он в госпитале", — сказал собеседник агентства.По его словам, инцидент произошел в 11:45 в Никосии. Журналист находился в автомобиле, припаркованном возле дома, где он проживает с семьей. При задержании к нему "были применены силовые методы".По какой причине задержан репортер, пока не сообщалось.

https://ria.ru/20230929/ugrozy-1899486940.html

кипр

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кипр, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)