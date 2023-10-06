https://ria.ru/20231006/kipr-1900941342.html
Посла Кипра вызвали в МИД после силового задержания российского журналиста
Посла Кипра вызвали в МИД после силового задержания российского журналиста - РИА Новости, 06.10.2023
Посла Кипра вызвали в МИД после силового задержания российского журналиста
Посла Кипра Кипроса Йоргаллиса вызвали в МИД в связи с задержанием силовиками журналиста "Российской газеты" в Никосии, дипломат провел в здании ведомства... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:04
2023-10-06T14:04
2023-10-06T23:15
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Посла Кипра Кипроса Йоргаллиса вызвали в МИД в связи с задержанием силовиками журналиста "Российской газеты" в Никосии, дипломат провел в здании ведомства двадцать минут, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Ему (репортеру. — Прим. ред.) травмировали руку. Сейчас он в госпитале", — сказал собеседник агентства.По его словам, инцидент произошел в 11:45 в Никосии. Журналист находился в автомобиле, припаркованном возле дома, где он проживает с семьей. При задержании к нему "были применены силовые методы".По какой причине задержан репортер, пока не сообщалось.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кипр, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Кипр, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Посла Кипра вызвали в МИД после силового задержания российского журналиста
Посла Кипра вызвали в МИД РФ из-за задержания журналиста "Российской газеты"
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Посла Кипра Кипроса Йоргаллиса вызвали в МИД в связи с задержанием силовиками журналиста "Российской газеты" в Никосии, дипломат провел в здании ведомства двадцать минут, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ему (репортеру. — Прим. ред.) травмировали руку. Сейчас он в госпитале", — сказал собеседник агентства.
По его словам, инцидент произошел в 11:45 в Никосии. Журналист находился в автомобиле, припаркованном возле дома, где он проживает с семьей. При задержании к нему "были применены силовые методы".
По какой причине задержан репортер, пока не сообщалось.
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