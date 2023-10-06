https://ria.ru/20231006/khakaton-1901077383.html

Хакатон для разработчиков со всей страны впервые проведут на Кубани

Хакатон для разработчиков со всей страны впервые проведут на Кубани - РИА Новости, 06.10.2023

Хакатон для разработчиков со всей страны впервые проведут на Кубани

Первый межрегиональный хакатон "Лидеры цифровой трансформации" пройдет на Кубани в начале ноября, участники в онлайн-формате займутся разработкой новых решений... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T21:44

2023-10-06T21:44

2023-10-06T21:44

краснодарский край

краснодарский край

анапа

москва

владимир путин

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КРАСНОДАР, 6 окт - РИА Новости. Первый межрегиональный хакатон "Лидеры цифровой трансформации" пройдет на Кубани в начале ноября, участники в онлайн-формате займутся разработкой новых решений для систем администрации Анапы, сообщили в социальных сетях Фонда развития инноваций Краснодарского края. "Друзья, приглашаем вас принять участие в первом межрегиональном хакатоне "Лидеры цифровой трансформации", который пройдет в Краснодарском крае! Общий призовой фонд 2,5 миллиона рублей… Участники регионального хакатона будут решать задачи от администрации Анапы: "Система видеодетекции вооруженных людей" и "Система видеодетекции объектов нестационарной незаконной торговли". Еще три задачи предоставляют коммерческие организации. Участникам также предстоит поработать над решениями по направлению "Умные города", - говорится в сообщении. Уточняется, что хакатон (форум разработчиков для специалистов из разных областей разработки программного обеспечения) пройдет с 4 по 11 ноября в онлайн-формате. Его проводит Фонд развития инноваций Краснодарского края при содействии регионального департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности. Соорганизатор мероприятия - Агентство инноваций Москвы. Хакатон проводится в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина правительству РФ о распространении в регионах страны опыта Москвы в проведении хакатонов. Краснодарский край стал отправной точкой масштабирования.

https://ria.ru/20231006/kuban-1901064899.html

https://ria.ru/20231005/sezon-1900830723.html

краснодарский край

анапа

москва

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краснодарский край, анапа, москва, владимир путин