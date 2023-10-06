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Хакатон для разработчиков со всей страны впервые проведут на Кубани - РИА Новости, 06.10.2023
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Краснодарский край
 
21:44 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/khakaton-1901077383.html
Хакатон для разработчиков со всей страны впервые проведут на Кубани
Хакатон для разработчиков со всей страны впервые проведут на Кубани - РИА Новости, 06.10.2023
Хакатон для разработчиков со всей страны впервые проведут на Кубани
Первый межрегиональный хакатон "Лидеры цифровой трансформации" пройдет на Кубани в начале ноября, участники в онлайн-формате займутся разработкой новых решений... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T21:44
2023-10-06T21:44
краснодарский край
краснодарский край
анапа
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КРАСНОДАР, 6 окт - РИА Новости. Первый межрегиональный хакатон "Лидеры цифровой трансформации" пройдет на Кубани в начале ноября, участники в онлайн-формате займутся разработкой новых решений для систем администрации Анапы, сообщили в социальных сетях Фонда развития инноваций Краснодарского края. "Друзья, приглашаем вас принять участие в первом межрегиональном хакатоне "Лидеры цифровой трансформации", который пройдет в Краснодарском крае! Общий призовой фонд 2,5 миллиона рублей… Участники регионального хакатона будут решать задачи от администрации Анапы: "Система видеодетекции вооруженных людей" и "Система видеодетекции объектов нестационарной незаконной торговли". Еще три задачи предоставляют коммерческие организации. Участникам также предстоит поработать над решениями по направлению "Умные города", - говорится в сообщении. Уточняется, что хакатон (форум разработчиков для специалистов из разных областей разработки программного обеспечения) пройдет с 4 по 11 ноября в онлайн-формате. Его проводит Фонд развития инноваций Краснодарского края при содействии регионального департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности. Соорганизатор мероприятия - Агентство инноваций Москвы. Хакатон проводится в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина правительству РФ о распространении в регионах страны опыта Москвы в проведении хакатонов. Краснодарский край стал отправной точкой масштабирования.
https://ria.ru/20231006/kuban-1901064899.html
https://ria.ru/20231005/sezon-1900830723.html
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краснодарский край, анапа, москва, владимир путин
Краснодарский край, Краснодарский край, Анапа, Москва, Владимир Путин
Хакатон для разработчиков со всей страны впервые проведут на Кубани

Хакатон для разработчиков со всей страны впервые проведут на Кубани

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк Город Краснодар
 Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 6 окт - РИА Новости. Первый межрегиональный хакатон "Лидеры цифровой трансформации" пройдет на Кубани в начале ноября, участники в онлайн-формате займутся разработкой новых решений для систем администрации Анапы, сообщили в социальных сетях Фонда развития инноваций Краснодарского края.
"Друзья, приглашаем вас принять участие в первом межрегиональном хакатоне "Лидеры цифровой трансформации", который пройдет в Краснодарском крае! Общий призовой фонд 2,5 миллиона рублей… Участники регионального хакатона будут решать задачи от администрации Анапы: "Система видеодетекции вооруженных людей" и "Система видеодетекции объектов нестационарной незаконной торговли". Еще три задачи предоставляют коммерческие организации. Участникам также предстоит поработать над решениями по направлению "Умные города", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что хакатон (форум разработчиков для специалистов из разных областей разработки программного обеспечения) пройдет с 4 по 11 ноября в онлайн-формате. Его проводит Фонд развития инноваций Краснодарского края при содействии регионального департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности. Соорганизатор мероприятия - Агентство инноваций Москвы.
Хакатон проводится в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина правительству РФ о распространении в регионах страны опыта Москвы в проведении хакатонов. Краснодарский край стал отправной точкой масштабирования.
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