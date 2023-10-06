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Авиация уничтожила морской дрон ВСУ, следовавший в направлении Крыма - РИА Новости, 06.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:30 06.10.2023 (обновлено: 11:51 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/kater-1900884177.html
Авиация уничтожила морской дрон ВСУ, следовавший в направлении Крыма
Авиация уничтожила морской дрон ВСУ, следовавший в направлении Крыма - РИА Новости, 06.10.2023
Авиация уничтожила морской дрон ВСУ, следовавший в направлении Крыма
Вертолет Ка-29 Черноморского флота обнаружил и уничтожил морской дрон ВСУ, следовавший к Крыму, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:30
2023-10-06T11:51
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
черное море
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Вертолет Ка-29 Черноморского флота обнаружил и уничтожил морской дрон ВСУ, следовавший к Крыму, сообщили в Минобороны России."В северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВСУ", — говорится в заявлении ведомства.Ночью украинские военные также попытались атаковать Севастополь. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, военные ликвидировали два надводных беспилотника.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231004/poteri-1900480736.html
россия
украина
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, черное море, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Черное море, Ситуация в ДНР и ЛНР
Авиация уничтожила морской дрон ВСУ, следовавший в направлении Крыма

Вертолет Ка-29 уничтожил следовавший в сторону Крыма безэкипажный катер ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВертолет Ка-29ТБ
Вертолет Ка-29ТБ - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вертолет Ка-29ТБ
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Вертолет Ка-29 Черноморского флота обнаружил и уничтожил морской дрон ВСУ, следовавший к Крыму, сообщили в Минобороны России.
"В северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВСУ", — говорится в заявлении ведомства.
Ночью украинские военные также попытались атаковать Севастополь. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, военные ликвидировали два надводных беспилотника.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Минобороны Украины признало потери ВСУ при попытке высадить десант в Крыму
4 октября, 16:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаЧерное мореСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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