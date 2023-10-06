https://ria.ru/20231006/kater-1900884177.html

Авиация уничтожила морской дрон ВСУ, следовавший в направлении Крыма

Авиация уничтожила морской дрон ВСУ, следовавший в направлении Крыма - РИА Новости, 06.10.2023

Авиация уничтожила морской дрон ВСУ, следовавший в направлении Крыма

Вертолет Ка-29 Черноморского флота обнаружил и уничтожил морской дрон ВСУ, следовавший к Крыму, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T11:30

2023-10-06T11:30

2023-10-06T11:51

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

украина

черное море

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900888826_0:0:3304:1860_1920x0_80_0_0_20928a0d2322e1c4e6c61d741e375529.jpg

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Вертолет Ка-29 Черноморского флота обнаружил и уничтожил морской дрон ВСУ, следовавший к Крыму, сообщили в Минобороны России."В северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВСУ", — говорится в заявлении ведомства.Ночью украинские военные также попытались атаковать Севастополь. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, военные ликвидировали два надводных беспилотника.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231004/poteri-1900480736.html

россия

украина

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, черное море, ситуация в днр и лнр