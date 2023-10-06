https://ria.ru/20231006/kater-1900884177.html
Авиация уничтожила морской дрон ВСУ, следовавший в направлении Крыма
Авиация уничтожила морской дрон ВСУ, следовавший в направлении Крыма - РИА Новости, 06.10.2023
Авиация уничтожила морской дрон ВСУ, следовавший в направлении Крыма
Вертолет Ка-29 Черноморского флота обнаружил и уничтожил морской дрон ВСУ, следовавший к Крыму, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:30
2023-10-06T11:30
2023-10-06T11:51
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
черное море
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Вертолет Ка-29 Черноморского флота обнаружил и уничтожил морской дрон ВСУ, следовавший к Крыму, сообщили в Минобороны России."В северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВСУ", — говорится в заявлении ведомства.Ночью украинские военные также попытались атаковать Севастополь. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, военные ликвидировали два надводных беспилотника.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231004/poteri-1900480736.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Авиация уничтожила морской дрон ВСУ, следовавший в направлении Крыма
Вертолет Ка-29 уничтожил следовавший в сторону Крыма безэкипажный катер ВСУ