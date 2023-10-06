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Световые картины украсили фасады зданий Петербурга в День учителя
Световые картины украсили фасады зданий Петербурга в День учителя - РИА Новости, 06.10.2023
Световые картины украсили фасады зданий Петербурга в День учителя
Тематические световые проекции, изображающие картины из собрания Русского музея, в День учителя украсили фасады пяти зданий в Санкт-Петербурге, где их можно... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:08
2023-10-06T12:08
2023-10-06T12:08
год педагога и наставника
русский музей
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Тематические световые проекции, изображающие картины из собрания Русского музея, в День учителя украсили фасады пяти зданий в Санкт-Петербурге, где их можно будет наблюдать до середины декабря, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "В честь Всемирного Дня учителя на брандмауэрах пяти петербургских зданий появились тематические световые картины. Изображения оцифрованных картин в высоком качестве предоставлены Государственным Русским музеем", - говорится в сообщении. Так, в частности, брандмауэр дома на Шпалерной улице, 44 украшен портретом одного из основателей российской педагогики Константина Ушинского работы художника Василия Матэ. На стену дома 70 по Большому проспекту Васильевского острова спроецирован портрет композитора Антона Рубинштейна работы Ильи Репина. Этот выдающийся пианист стал инициатором основания музыкального училища (будущей Санкт-Петербургской консерватории), где занимал должность профессора по классу фортепиано. "В Петербурге уже стало традицией украшать фасады зданий световыми картинами в честь памятных и знаменательных дат, праздников, юбилеев. В этот раз мы увидим проекции полотен русских художников, посвященных учителям", - сказал губернатор города Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Инсталляции можно будет наблюдать ежедневно по вечерам до середины декабря.
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русский музей, санкт-петербург
Год педагога и наставника, Русский музей, Санкт-Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Тематические световые проекции, изображающие картины из собрания Русского музея, в День учителя украсили фасады пяти зданий в Санкт-Петербурге, где их можно будет наблюдать до середины декабря, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"В честь Всемирного Дня учителя на брандмауэрах пяти петербургских зданий появились тематические световые картины. Изображения оцифрованных картин в высоком качестве предоставлены Государственным Русским музеем", - говорится в сообщении.
Так, в частности, брандмауэр дома на Шпалерной улице, 44 украшен портретом одного из основателей российской педагогики Константина Ушинского работы художника Василия Матэ. На стену дома 70 по Большому проспекту Васильевского острова спроецирован портрет композитора Антона Рубинштейна работы Ильи Репина. Этот выдающийся пианист стал инициатором основания музыкального училища (будущей Санкт-Петербургской консерватории), где занимал должность профессора по классу фортепиано.
"В Петербурге уже стало традицией украшать фасады зданий световыми картинами в честь памятных и знаменательных дат, праздников, юбилеев. В этот раз мы увидим проекции полотен русских художников, посвященных учителям", - сказал губернатор города Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Инсталляции можно будет наблюдать ежедневно по вечерам до середины декабря.