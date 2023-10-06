https://ria.ru/20231006/karabakh-1900903221.html
Азербайджан создал на границе с Арменией 19 новых воинских частей
Азербайджан создал на границе с Арменией 19 новых воинских частей - РИА Новости, 06.10.2023
Азербайджан создал на границе с Арменией 19 новых воинских частей
Азербайджан на границе с Арменией создал 19 новых воинских частей, 140 погранично-боевых пунктов, заявил глава государственной пограничной службы Азербайджана... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:07
2023-10-06T12:07
2023-10-06T12:10
ситуация в зоне карабахского конфликта
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армения
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БАКУ, 6 окт – РИА Новости. Азербайджан на границе с Арменией создал 19 новых воинских частей, 140 погранично-боевых пунктов, заявил глава государственной пограничной службы Азербайджана Эльчин Гулиев. "На освобожденной от оккупации государственной границе с Арменией (Зангиланский, Губадлинский и Кельбаджарские районы – ред.) в кратчайшие сроки была восстановлена деятельность пограничных застав. Построены 19 новых комплексов воинских частей, отвечающих за организацию охраны и обороны государственной границы с Арменией, проходящей через Зангиланский, Губадлинский районы и часть Лачинского района, 140 погранично-боевых пунктов, пункты пропуска через государственную границу "Эйвазлы" и "Газанчы". В международных аэропортах Зангилан и Физули организован пограничный контроль", - говорится в статье Гулиева, опубликованной в газете "Азербайджан". Глава ведомства отметил, что на указанных территориях госпогранслужбой проложено 106 километров новых дорог, проведен капитальный и текущий ремонт 225 километров дорог, очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 2456 гектаров территории, были найдены и обезврежены 1530 пехотных и 1762 противотанковых мины и 294 неразорвавшихся боеприпаса.
https://ria.ru/20230929/karabakh-1899458744.html
https://ria.ru/20231006/mid-1900895998.html
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ситуация в зоне карабахского конфликта, в мире, армения, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе
Ситуация в зоне карабахского конфликта, В мире, Армения, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе
Азербайджан создал на границе с Арменией 19 новых воинских частей
Гулиев: Азербайджан создал на границе с Арменией 19 новых воинских частей