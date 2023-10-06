https://ria.ru/20231006/kanada-1900870801.html

Трюдо резко ответил канадцу на критику словами о Путине

Трюдо резко ответил канадцу на критику словами о Путине - РИА Новости, 06.10.2023

Трюдо резко ответил канадцу на критику словами о Путине

В социальной сети Х активно расходится видео, на котором премьер-министр Канады Джастин Трюдо вступил в дискуссию с человеком в толпе во время встречи с... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T10:33

2023-10-06T10:33

2023-10-06T13:14

в мире

канада

украина

джастин трюдо

ярослав хунка

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В социальной сети Х активно расходится видео, на котором премьер-министр Канады Джастин Трюдо вступил в дискуссию с человеком в толпе во время встречи с гражданами.Политик вышел поприветствовать людей, обменялся рукопожатиями с парой человек и подошел к третьему, который отказался пожать ему руку. Мужчина заявил Трюдо, что тот "потерял страну" и обвинил в финансировании Украины за счет общественных денег."Вы посылаете их Украине, да? Вы посылаете их парню, который убивает свою собственную страну", — сказал мужчина премьер-министру.Трюдо отверг обвинения, назвав их российской пропагандой. "Вы слушали Путина, не так ли? Вы знаете много фейков из России", — сказал он и ушел.Собеседник политика успел прокричать ему вслед, что не слушает фейки самого Трюдо, который "сам все зацензурировал".В конце сентября канадские парламентарии встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, на мероприятие в качестве почетного гостя также пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили как "канадского героя" и "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". Все присутствовавшие, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали эсэсовца аплодисментами стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и запятнала себя зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. В итоге спикеру палаты общин Энтони Роту пришлось подать в отставку.

https://ria.ru/20231002/mask-1899813317.html

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в мире, канада, украина, джастин трюдо, ярослав хунка