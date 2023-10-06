https://ria.ru/20231006/integratsiya-1900787214.html

ПСБ: интеграция информационных систем клиентов и банка — ключ к успеху

ПСБ: интеграция информационных систем клиентов и банка — ключ к успеху - РИА Новости, 06.10.2023

ПСБ: интеграция информационных систем клиентов и банка — ключ к успеху

О специфике внедрения цифровых технологий в банковском секторе, о сервисах и продуктах, востребованных, в том числе, и крупным бизнесом, в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T12:15

2023-10-06T12:15

2023-10-06T12:15

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О специфике внедрения цифровых технологий в банковском секторе, о сервисах и продуктах, востребованных, в том числе, и крупным бизнесом, в интервью РИА Новости рассказал директор департамента цифрового корпоративного бизнеса и разработки продуктов ПСБ Игорь Рамазанов.- Чем отличается процесс цифровизации банковской деятельности в секторе B2B от тех же задач в потребительском сегменте? – В любом сегменте цифровизация требует учета специфики бизнеса и потребностей клиентов. Общие требования, связанные с интеграцией, безопасностью данных и изменением бизнес-процессов, могут быть применимы и в B2B, и в потребительском сегменте.В части сектора B2B важна интеграция различных информационных систем, как со стороны банка, так и со стороны клиента или партнера. Эффективность бесшовного обмена информацией с партнерами и клиентами является ключевым фактором успешности любого проекта. - Требует ли цифровизация в сегменте корпоративного бизнеса особых, возможно, индивидуальных решений?– Однозначно требует. Корпоративные клиенты ПСБ подключены к системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) - PSB Corporate. В нем мы регулярно обновляем и совершенствуем сервисы, реагируя на запросы клиентов. Причем многие сервисы, которые сейчас активно внедряются, мы начали разрабатывать задолго до изменений экономической ситуации на основе прогноза наших аналитиков и с учетом потребностей крупного бизнеса. В ПСБ сильная команда разработчиков и продуктологов, которая внимательно следит за последними тенденциями в области цифрового банкинга и финтеха, а затем применяет их в PSB Corporate. Большие предприятия чаще всего требуют индивидуальных решений, которые максимально соответствуют их бизнес-процессам и системам, не теряя эффективности при взаимодействии с банком. Благодаря такому подходу количество пользователей системы дистанционного банковского обслуживания PSB Corporate за 9 месяцев 2023 года выросло более, чем на 25% по отношению к уровню 2022 года.- Какие сложности возникают в цифровизации процессов при таком индивидуальном подходе к каждому клиенту?– Особенности цифровизации процессов взаимодействия с крупным бизнесом во многом зависят от отрасли, в которой компания работает. Иногда возникает сложность интеграции новых цифровых решений из-за разветвленной ИТ-инфраструктуры крупных корпораций. Определенное влияние могут оказывать и действующие в той или иной компании внутрикорпоративные процедуры: иногда из-за многоступенчатого процесса принятия решений увеличивается время на внедрение новых процессов.Для работы с крупными корпорациями необходимы инструменты для защиты данных и несанкционированного доступа при передаче и хранении большого объема информации. Требования к таким инструментам в крупных организациях очень высокие.Наконец, человеческий фактор: цифровизация требует не только технических решений, но и изменений в работе сотрудников. И здесь надо предусмотреть процесс адаптации и обучения персонала.- Как вы решаете все эти задачи? Каков инструментарий?– Для работы с крупными корпорациями ПСБ несколько лет назад одним из первых разработал и внедрил интеграционный шлюз Open API. Это прямой канал интеграции информационных систем корпоративных клиентов ПСБ в систему PSB Corporate. Технология предназначена для мгновенного обмена онлайн данными клиента с интернет-банком. На сегодняшний день пользователям PSB Corporate в интеграционном шлюзе OpenAPI доступен полный набор услуг классического онлайн-банкинга: различные выписки, распоряжения, справки, письма, справочники, заявления. Упрощены процедуры, связанные с кредитованием: клиентам доступна отправка рублевых платежных поручений за счет кредитных средств запрашиваемого транша. OpenAPI активно используется клиентами для оперативного взаимодействия с банком по зарплатным проектам. Ежемесячно через OpenAPI проводится более 1 миллиона операций.- В России сегодня реализуется большое количество инфраструктурных проектов, в том числе и компаниями-клиентами ПСБ. Что вы делаете со своей стороны для их поддержки?– В рамках дистанционного банковского обслуживания мы активно развиваем услугу по банковскому сопровождению контрактов (БСК). Она полезна компаниям для контроля и анализа бюджета по крупным проектам с большим количеством подрядчиков и субподрядчиков: при выполнении контрактов жизненного цикла и концессий, а также договоров по капстроительству. Причем, подключить сервис БСК клиенты могут сами, заполнив электронную анкету, а при необходимости воспользоваться онлайн-поддержкой.Этот инструмент позволяет оперативно управлять целевыми расходами при реализации контракта клиента, ускоряет процесс обработки платежных поручений на 30%, потому что система автоматически проверяет и анализирует направленные в банк документы. В этом году мы добавили в функционал БСК автоматизированный контроль по спискам реестров контрагентов, которые предоставляют заказчики. Появилась возможность электронного подписания договоров в рамках цифрового безбумажного цикла В2В и В2С. В системе доступно досье подтверждающих документов по договору, сопровождаемому банком. Клиенты могут воспользоваться рамочными договорами, которые объединяют пулы однородных контрактов.Мы придумали и воплотили в разделе БСК удобный онлайн-мониторинг параметров клиентских проектов. Это интерактивная аналитическая панель, которая позволяет клиенту в онлайн-режиме отслеживать закрытие документов, а также просматривать список контрактов, переданных на сопровождение в банк. При этом есть возможность контролировать статус исполнения контрактов, платежей по контрактам, выгружать всю информацию через встроенный конструктор отчетов. Это удобно. Поэтому несколько лет подряд спрос на банковское сопровождение контрактов только растет.- Насколько защищены все онлайн-операции? – Крупным корпорациям важно иметь надежный и безопасный доступ к своим финансовым операциям и данным через онлайн-банкинг. В ПСБ действуют усиленные меры безопасности: двухфакторная аутентификация, мониторинг подозрительных активностей. Также у нас есть защищенный канал End-to-End между клиентом и банком, который позволяет создать максимально безопасную среду в обслуживании. При этом система защиты, разработанная в ПСБ, проста в обращении. - В последние годы многие компании столкнулись с проблемой импортозамещения программных продуктов? Как вы выходите из данной ситуации?– ПСБ cделал ставку на импортозамещение IT-продуктов еще в 2018 году. Клиентам мы предоставляем инновационные решения и продукты, созданные в России и специально адаптированные к особенностям отечественной экономики и бизнес-окружения. Мы занимаемся внутренними разработками инновационных решений и продуктов, тестируя их в тесном сотрудничестве с командами дизайна, маркетинга и клиентского обслуживания, чтобы обеспечить достижение целей и удовлетворить все потребности наших корпоративных клиентов.

https://ria.ru/20231002/sdelka-1899941342.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика