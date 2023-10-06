https://ria.ru/20231006/igrushki-1900997110.html

Салон авторских кукол и дизайнерских игрушек на Тишинке

Салон авторских кукол и дизайнерских игрушек на Тишинке - РИА Новости, 06.10.2023

Салон авторских кукол и дизайнерских игрушек на Тишинке

В Москве проходит салон авторских кукол и дизайнерских игрушек. Яркое и необычное мероприятие — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T17:17

2023-10-06T17:17

2023-10-06T19:10

фото

россия

москва

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В Москве проходит салон авторских кукол и дизайнерских игрушек. Яркое и необычное мероприятие — в фотоленте Ria.ru.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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