Рейтинг@Mail.ru
Салон авторских кукол и дизайнерских игрушек на Тишинке - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 06.10.2023 (обновлено: 19:10 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/igrushki-1900997110.html
Салон авторских кукол и дизайнерских игрушек на Тишинке
Салон авторских кукол и дизайнерских игрушек на Тишинке - РИА Новости, 06.10.2023
Салон авторских кукол и дизайнерских игрушек на Тишинке
В Москве проходит салон авторских кукол и дизайнерских игрушек. Яркое и необычное мероприятие — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:17
2023-10-06T19:10
фото
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900998694_0:112:3073:1841_1920x0_80_0_0_4ce52f959d1a722196ce53121bf1f15a.jpg
В Москве проходит салон авторских кукол и дизайнерских игрушек. Яркое и необычное мероприятие — в фотоленте Ria.ru.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900998694_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_286a44a0f1ca4dd2637a585f7004eedd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, россия, москва
Фото, Россия, Москва

Салон авторских кукол и дизайнерских игрушек на Тишинке

Читать ria.ru в
В Москве проходит салон авторских кукол и дизайнерских игрушек. Яркое и необычное мероприятие — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

На Тишинке открылся 20-й салон авторских кукол и дизайнерских игрушек.

Авторские куклы на выставке-продаже Осенний Салон (20-й салон авторских кукол и дизайнерских игрушек) на Тишинке

На Тишинке открылся 20-й салон авторских кукол и дизайнерских игрушек.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Он проходит с 6 по 8 октября.

Участник выставки-продажи Осенний Салон на Тишинке

Он проходит с 6 по 8 октября.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Выставка организована российским художником, меценатом, коллекционером, лауреатом премии Правительства России в области культуры Светланой Пчельниковой.

Авторские куклы Наташи Мурашовой Кулюгиной на выставке-продаже авторских кукол и игрушек Осенний Салон и дизайнерских игрушек на Тишинке

Выставка организована российским художником, меценатом, коллекционером, лауреатом премии Правительства России в области культуры Светланой Пчельниковой.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В ней примут участие 600 авторов со всей России.

Посетителиь на выставке-продаже Осенний Салон на Тишинке

В ней примут участие 600 авторов со всей России.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

На выставке представят четыре тысячи экспонатов.

Авторские куклы на выставке-продаже Осенний Салон на Тишинке

На выставке представят четыре тысячи экспонатов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Гостей ждут авторские куклы, выполненные во всевозможных техниках, мишки Teddy, вкусные угощения, большой ассортимент товаров для создания кукол и тематическая литература.

Участница выставки-продажи Осенний Салон на Тишинке

Гостей ждут авторские куклы, выполненные во всевозможных техниках, мишки Teddy, вкусные угощения, большой ассортимент товаров для создания кукол и тематическая литература.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Посетители смогут приобрести любой понравившийся экспонат для себя или в подарок.

Авторские куклы на выставке-продаже Осенний Салон на Тишинке

Посетители смогут приобрести любой понравившийся экспонат для себя или в подарок.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В честь юбилея будут показаны уникальные экспонаты из проекта по восстановлению кукол и игрушек последней царской семьи России.

Авторские куклы на выставке-продаже Осенний Салон на Тишинке

В честь юбилея будут показаны уникальные экспонаты из проекта по восстановлению кукол и игрушек последней царской семьи России.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Их представят зрителям впервые.

Посетители и участники на выставке-продаже Осенний Салон на Тишинке

Их представят зрителям впервые.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Все желающие смогут принять участие в благотворительном проекте "Парад кукол — детям".

Посетители на выставке-продаже Осенний Салон на Тишинке

Все желающие смогут принять участие в благотворительном проекте "Парад кукол — детям".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Средства от реализации авторских кукол и игрушек со специального стенда пойдут напрямую на лечение детей, а также в фонды.

Авторские куклы на выставке-продаже Осенний Салон на Тишинке

Средства от реализации авторских кукол и игрушек со специального стенда пойдут напрямую на лечение детей, а также в фонды.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Выставка — отличная возможность подарить праздник себе и своим близким.

Авторская кукла на выставке-продаже Осенний Салон на Тишинке

Выставка — отличная возможность подарить праздник себе и своим близким.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
ФотоРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала