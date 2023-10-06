На Тишинке открылся 20-й салон авторских кукол и дизайнерских игрушек.
На Тишинке открылся 20-й салон авторских кукол и дизайнерских игрушек.
Он проходит с 6 по 8 октября.
Выставка организована российским художником, меценатом, коллекционером, лауреатом премии Правительства России в области культуры Светланой Пчельниковой.
Выставка организована российским художником, меценатом, коллекционером, лауреатом премии Правительства России в области культуры Светланой Пчельниковой.
В ней примут участие 600 авторов со всей России.
В ней примут участие 600 авторов со всей России.
На выставке представят четыре тысячи экспонатов.
На выставке представят четыре тысячи экспонатов.
Гостей ждут авторские куклы, выполненные во всевозможных техниках, мишки Teddy, вкусные угощения, большой ассортимент товаров для создания кукол и тематическая литература.
Гостей ждут авторские куклы, выполненные во всевозможных техниках, мишки Teddy, вкусные угощения, большой ассортимент товаров для создания кукол и тематическая литература.
Посетители смогут приобрести любой понравившийся экспонат для себя или в подарок.
Посетители смогут приобрести любой понравившийся экспонат для себя или в подарок.
В честь юбилея будут показаны уникальные экспонаты из проекта по восстановлению кукол и игрушек последней царской семьи России.
В честь юбилея будут показаны уникальные экспонаты из проекта по восстановлению кукол и игрушек последней царской семьи России.
Их представят зрителям впервые.
Все желающие смогут принять участие в благотворительном проекте "Парад кукол — детям".
Все желающие смогут принять участие в благотворительном проекте "Парад кукол — детям".
Средства от реализации авторских кукол и игрушек со специального стенда пойдут напрямую на лечение детей, а также в фонды.
Средства от реализации авторских кукол и игрушек со специального стенда пойдут напрямую на лечение детей, а также в фонды.
Выставка — отличная возможность подарить праздник себе и своим близким.
Выставка — отличная возможность подарить праздник себе и своим близким.