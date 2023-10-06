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Около тысячи ребят приняли участие в военно-патриотической игре в Подольске
Около тысячи ребят приняли участие в военно-патриотической игре в Подольске - РИА Новости, 06.10.2023
Около тысячи ребят приняли участие в военно-патриотической игре в Подольске
Около 1 тысячи ребят в Подольске приняли участие в военно-патриотической игре "Наследники Победы" ко Дню памяти подвига Подольских курсантов, сообщили в... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:22
2023-10-06T11:22
2023-10-06T11:30
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Около 1 тысячи ребят в Подольске приняли участие в военно-патриотической игре "Наследники Победы" ко Дню памяти подвига Подольских курсантов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В Подольске прошла десятая открытая военно-патриотическая игра "Наследники Победы" на кубок Кавалера ордена Мужества Дмитрия Зернова, погибшего, защищая Родину в зоне СВО. По традиции она приурочена к 5 октября - Дню памяти подвига Подольских курсантов. Около 1000 ребят из юнармейских и военно-патриотических отрядов приняли участие в игре "Наследники Победы", - отметили в ведомстве. По данным пресс-службы, игра состояла из таких конкурсов как "Полоса препятствий", "Стрельба имитационная из автомата Калашникова", "Защита от оружия массового поражения", "Ориентирование", "Героические страницы Великой Отечественной войны, а также смотра строя и песни "Статен в строю, силен в бою". В составе каждой команды было по семь человек, из которых не менее трех девушек. Возраст участников – 12-17 лет, добавили в ведомстве.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Подольск, Юнармия
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Около 1 тысячи ребят в Подольске приняли участие в военно-патриотической игре "Наследники Победы" ко Дню памяти подвига Подольских курсантов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"В Подольске прошла десятая открытая военно-патриотическая игра "Наследники Победы" на кубок Кавалера ордена Мужества Дмитрия Зернова, погибшего, защищая Родину в зоне СВО
. По традиции она приурочена к 5 октября - Дню памяти подвига Подольских курсантов. Около 1000 ребят из юнармейских и военно-патриотических отрядов приняли участие в игре "Наследники Победы", - отметили в ведомстве.
По данным пресс-службы, игра состояла из таких конкурсов как "Полоса препятствий", "Стрельба имитационная из автомата Калашникова", "Защита от оружия массового поражения", "Ориентирование", "Героические страницы Великой Отечественной войны, а также смотра строя и песни "Статен в строю, силен в бою".
В составе каждой команды было по семь человек, из которых не менее трех девушек. Возраст участников – 12-17 лет, добавили в ведомстве.
Более 800 подростков приняли участие в патриотических сборах в Подольске