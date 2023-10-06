https://ria.ru/20231006/granitsa-1900984767.html

Лукашенко поддержал создание нескольких узлов сопротивления у границы

Лукашенко поддержал создание нескольких узлов сопротивления у границы - РИА Новости, 06.10.2023

Лукашенко поддержал создание нескольких узлов сопротивления у границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал создание нескольких крупных узлов сопротивления по периметру границы. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T16:10

2023-10-06T16:10

2023-10-06T16:10

в мире

белоруссия

брестская область

украина

александр лукашенко

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МИНСК, 6 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал создание нескольких крупных узлов сопротивления по периметру границы. Глава белорусского государства в пятницу посетил Брестскую область, где ознакомился с вариантом инженерного оборудования узла сопротивления Кобринского укрепленного района и его возможностями. "Это только один пункт, а у нас их будет немало. И мы в мирное время, как сегодня, отработаем все мероприятия, чтобы заблаговременно в случае получения сигнала о том, что соседи наши плохо себя ведут, займем эти позиции. Они должны быть как минимум труднопроходимыми для противника. Заблаговременно будем готовиться к защите своей Родины на направлениях вероятных атак на наше государство", - приводит слова белорусского лидера издание "СБ. Беларусь сегодня". "Таких вот центров (не таких, как здесь, а более масштабных) будет несколько по периметру нашей границы. Все здесь создавалось с учетом боевых действий в Украине и инструкторов ЧВК "Вагнер". Ребята наши с удовольствием с ними тренировались", - добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20230825/granitsy-1892248494.html

https://ria.ru/20231006/ukraina-1900983660.html

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в мире, белоруссия, брестская область, украина, александр лукашенко