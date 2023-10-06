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В Эстонии возбудили дело против мужчин, включивших гимн России - РИА Новости, 06.10.2023
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14:27 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/gimn-1900947613.html
В Эстонии возбудили дело против мужчин, включивших гимн России
В Эстонии возбудили дело против мужчин, включивших гимн России - РИА Новости, 06.10.2023
В Эстонии возбудили дело против мужчин, включивших гимн России
Полиция Таллина возбудила административное дело в отношении двух мужчин за включение во дворе дома гимна России, сообщил в пятницу портал Delfi. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:27
2023-10-06T14:27
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 окт - РИА Новости. Полиция Таллина возбудила административное дело в отношении двух мужчин за включение во дворе дома гимна России, сообщил в пятницу портал Delfi. "Административное дело возбуждено в отношении двух мужчин, которые вынесли во двор многоквартирного дома в таллинском районе Мустамяэ звуковую колонку и на полную громкость включили гимн России. Дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за демонстрацию символики, связанной с актом агрессии, геноцидом, преступлением против человечности или военным преступлением", - говорится в сообщении. Как пояснили Delfi в полиции, правоохранители относятся к публичному прослушиванию гимна России в общественном пространстве как "к публичной демонстрации символа, связанного с совершением акта агрессии, что в сегодняшней ситуации явно воспринимается как поддержка войны на Украине". Парламент Эстонии в апреле прошлого принял закон о запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1200 евро или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро. В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленточки, символ "Z", флаги России и СССР, а также советская военная форма.
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в мире, россия, таллин, эстония
В мире, Россия, Таллин, Эстония
В Эстонии возбудили дело против мужчин, включивших гимн России

Полиция Таллина возбудила дело против двух мужчин за включение во дворе гимна РФ

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТаллин, Эстония
Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Таллин, Эстония. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 окт - РИА Новости. Полиция Таллина возбудила административное дело в отношении двух мужчин за включение во дворе дома гимна России, сообщил в пятницу портал Delfi.
"Административное дело возбуждено в отношении двух мужчин, которые вынесли во двор многоквартирного дома в таллинском районе Мустамяэ звуковую колонку и на полную громкость включили гимн России. Дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за демонстрацию символики, связанной с актом агрессии, геноцидом, преступлением против человечности или военным преступлением", - говорится в сообщении.
Как пояснили Delfi в полиции, правоохранители относятся к публичному прослушиванию гимна России в общественном пространстве как "к публичной демонстрации символа, связанного с совершением акта агрессии, что в сегодняшней ситуации явно воспринимается как поддержка войны на Украине".
Парламент Эстонии в апреле прошлого принял закон о запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1200 евро или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро. В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленточки, символ "Z", флаги России и СССР, а также советская военная форма.
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