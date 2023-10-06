https://ria.ru/20231006/gimn-1900947613.html

В Эстонии возбудили дело против мужчин, включивших гимн России

В Эстонии возбудили дело против мужчин, включивших гимн России - РИА Новости, 06.10.2023

В Эстонии возбудили дело против мужчин, включивших гимн России

Полиция Таллина возбудила административное дело в отношении двух мужчин за включение во дворе дома гимна России, сообщил в пятницу портал Delfi. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:27

2023-10-06T14:27

2023-10-06T14:27

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ХЕЛЬСИНКИ, 6 окт - РИА Новости. Полиция Таллина возбудила административное дело в отношении двух мужчин за включение во дворе дома гимна России, сообщил в пятницу портал Delfi. "Административное дело возбуждено в отношении двух мужчин, которые вынесли во двор многоквартирного дома в таллинском районе Мустамяэ звуковую колонку и на полную громкость включили гимн России. Дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за демонстрацию символики, связанной с актом агрессии, геноцидом, преступлением против человечности или военным преступлением", - говорится в сообщении. Как пояснили Delfi в полиции, правоохранители относятся к публичному прослушиванию гимна России в общественном пространстве как "к публичной демонстрации символа, связанного с совершением акта агрессии, что в сегодняшней ситуации явно воспринимается как поддержка войны на Украине". Парламент Эстонии в апреле прошлого принял закон о запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1200 евро или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро. В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленточки, символ "Z", флаги России и СССР, а также советская военная форма.

https://ria.ru/20230929/shtraf-1899541843.html

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в мире, россия, таллин, эстония