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Корреспондента "Российской газеты" избили кипрские полицейские - РИА Новости, 06.10.2023
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15:54 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/gazeta-1900980516.html
Корреспондента "Российской газеты" избили кипрские полицейские
Корреспондента "Российской газеты" избили кипрские полицейские - РИА Новости, 06.10.2023
Корреспондента "Российской газеты" избили кипрские полицейские
Кипрские полицейские напали на корреспондента "Российской газеты" в Никосии Александра Гасюка возле дома, где они проживает с семьей, избили его, травмировали,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:54
2023-10-06T15:54
в мире
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АФИНЫ, 6 окт - РИА Новости. Кипрские полицейские напали на корреспондента "Российской газеты" в Никосии Александра Гасюка возле дома, где они проживает с семьей, избили его, травмировали, обвинили в том, что он находится в стране нелегально, и намерены депортировать. Об этом сам журналист рассказал РИА Новости. Гасюк поблагодарил сотрудников российского посольства за помощь и содействие, отметив, что это беспрецедентный случай за 63 года отношений между Россией и Кипром. Посол Кипра в РФ Кипрос Йоргаллис в пятницу днем был вызван в МИД России из-за силового задержания на острове журналиста "Российской газеты". Гасюк рассказал, что все произошло утром 5 октября. "Меня избили полицейские возле дома, где я проживаю, обвинили, что я нахожусь в стране нелегально, хотя у меня действующая журналистская аккредитация. Только на днях я звонил, уточнял, мне сказали, что все нормально с аккредитацией. По вопросу вида на жительство ситуация проясняется, нам сказали ждать ответа от миграционной службы, но его не было. Посольство направляло ноты, ноты были проигнорированы, и теперь говорят, что ВНЖ аннулирован, и поступили со мной таким образом", - сообщил корреспондент. По его словам, полицейские избили его, хотя он не сопротивлялся и по требованию полиции предъявил документы. "Применили спецсредства неспровоцированно. Я, конечно, не сопротивлялся, предъявил документы, как они просили. Они заломили мне руки, вывихнули одну руку. Когда я им об этом сказал через некоторое время, они поняли, что натворили, повезли меня в больницу. Перелома нет, но вывих есть. Меня взяли под стражу, полночи катали из одной кутузки в другую, не могли понять, что со мной делать. И в итоге выдали предписание, чтобы я был депортирован с Кипра. Якобы я представляю угрозу общественному порядку. В чем она заключается, никто не поясняет, говорят – "приказы сверху". "Откуда сверху" - никто не отвечает", - сказал Гасюк. Он сказал, что его держали почти сутки. По его словам, ситуация укладывается в то, что происходит с российскими СМИ в странах Европы. "К сожалению, до дружественного нам некогда Кипра – теперь уже не дружественного – эта история докатилась. Вот такие вещи неспровоцированные… Они ничего не предъявили, никакого обвинения, ничего нет, якобы я нахожусь нелегально, но это полная ерунда. Есть действующая журналистская аккредитация, я публикую материалы", - сказал журналист. По его мнению, киприоты "отыгрываются за какие-то политические вещи, которые им не нравятся". "То есть, действуют под давлением новых друзей, а про старых друзей они забыли. Случай беспрецедентный. Никогда такого не было за 63 года отношений между Россией и Кипром, но, к сожалению, это произошло", - сказал он. Гасюк поблагодарил российских дипломатов. "Сотрудники посольства России оказывали помощь, содействие с самого начала", - сообщил корреспондент "Российской газеты".
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в мире, россия, кипр, европа
В мире, Россия, Кипр, Европа
Корреспондента "Российской газеты" избили кипрские полицейские

Корреспондент "Российской газеты" в Никосии сообщил, что его избили полицейские

© Фото : Сергей Михеев/ РГЖурналист Александр Гасюк
Журналист Александр Гасюк - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : Сергей Михеев/ РГ
Журналист Александр Гасюк. Архивное фото
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АФИНЫ, 6 окт - РИА Новости. Кипрские полицейские напали на корреспондента "Российской газеты" в Никосии Александра Гасюка возле дома, где они проживает с семьей, избили его, травмировали, обвинили в том, что он находится в стране нелегально, и намерены депортировать. Об этом сам журналист рассказал РИА Новости.
Гасюк поблагодарил сотрудников российского посольства за помощь и содействие, отметив, что это беспрецедентный случай за 63 года отношений между Россией и Кипром.
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Посол Кипра в РФ Кипрос Йоргаллис в пятницу днем был вызван в МИД России из-за силового задержания на острове журналиста "Российской газеты".
Гасюк рассказал, что все произошло утром 5 октября.
"Меня избили полицейские возле дома, где я проживаю, обвинили, что я нахожусь в стране нелегально, хотя у меня действующая журналистская аккредитация. Только на днях я звонил, уточнял, мне сказали, что все нормально с аккредитацией. По вопросу вида на жительство ситуация проясняется, нам сказали ждать ответа от миграционной службы, но его не было. Посольство направляло ноты, ноты были проигнорированы, и теперь говорят, что ВНЖ аннулирован, и поступили со мной таким образом", - сообщил корреспондент.
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По его словам, полицейские избили его, хотя он не сопротивлялся и по требованию полиции предъявил документы.
"Применили спецсредства неспровоцированно. Я, конечно, не сопротивлялся, предъявил документы, как они просили. Они заломили мне руки, вывихнули одну руку. Когда я им об этом сказал через некоторое время, они поняли, что натворили, повезли меня в больницу. Перелома нет, но вывих есть. Меня взяли под стражу, полночи катали из одной кутузки в другую, не могли понять, что со мной делать. И в итоге выдали предписание, чтобы я был депортирован с Кипра. Якобы я представляю угрозу общественному порядку. В чем она заключается, никто не поясняет, говорят – "приказы сверху". "Откуда сверху" - никто не отвечает", - сказал Гасюк.
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Он сказал, что его держали почти сутки.
По его словам, ситуация укладывается в то, что происходит с российскими СМИ в странах Европы.
"К сожалению, до дружественного нам некогда Кипра – теперь уже не дружественного – эта история докатилась. Вот такие вещи неспровоцированные… Они ничего не предъявили, никакого обвинения, ничего нет, якобы я нахожусь нелегально, но это полная ерунда. Есть действующая журналистская аккредитация, я публикую материалы", - сказал журналист.
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По его мнению, киприоты "отыгрываются за какие-то политические вещи, которые им не нравятся".
"То есть, действуют под давлением новых друзей, а про старых друзей они забыли. Случай беспрецедентный. Никогда такого не было за 63 года отношений между Россией и Кипром, но, к сожалению, это произошло", - сказал он.
Гасюк поблагодарил российских дипломатов.
"Сотрудники посольства России оказывали помощь, содействие с самого начала", - сообщил корреспондент "Российской газеты".
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