https://ria.ru/20231006/gazeta-1900980516.html

Корреспондента "Российской газеты" избили кипрские полицейские

Корреспондента "Российской газеты" избили кипрские полицейские - РИА Новости, 06.10.2023

Корреспондента "Российской газеты" избили кипрские полицейские

Кипрские полицейские напали на корреспондента "Российской газеты" в Никосии Александра Гасюка возле дома, где они проживает с семьей, избили его, травмировали,... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:54

2023-10-06T15:54

2023-10-06T15:54

в мире

россия

кипр

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900979661_0:42:850:520_1920x0_80_0_0_613cf4579aed26fb788309b03a8b8a75.jpg

АФИНЫ, 6 окт - РИА Новости. Кипрские полицейские напали на корреспондента "Российской газеты" в Никосии Александра Гасюка возле дома, где они проживает с семьей, избили его, травмировали, обвинили в том, что он находится в стране нелегально, и намерены депортировать. Об этом сам журналист рассказал РИА Новости. Гасюк поблагодарил сотрудников российского посольства за помощь и содействие, отметив, что это беспрецедентный случай за 63 года отношений между Россией и Кипром. Посол Кипра в РФ Кипрос Йоргаллис в пятницу днем был вызван в МИД России из-за силового задержания на острове журналиста "Российской газеты". Гасюк рассказал, что все произошло утром 5 октября. "Меня избили полицейские возле дома, где я проживаю, обвинили, что я нахожусь в стране нелегально, хотя у меня действующая журналистская аккредитация. Только на днях я звонил, уточнял, мне сказали, что все нормально с аккредитацией. По вопросу вида на жительство ситуация проясняется, нам сказали ждать ответа от миграционной службы, но его не было. Посольство направляло ноты, ноты были проигнорированы, и теперь говорят, что ВНЖ аннулирован, и поступили со мной таким образом", - сообщил корреспондент. По его словам, полицейские избили его, хотя он не сопротивлялся и по требованию полиции предъявил документы. "Применили спецсредства неспровоцированно. Я, конечно, не сопротивлялся, предъявил документы, как они просили. Они заломили мне руки, вывихнули одну руку. Когда я им об этом сказал через некоторое время, они поняли, что натворили, повезли меня в больницу. Перелома нет, но вывих есть. Меня взяли под стражу, полночи катали из одной кутузки в другую, не могли понять, что со мной делать. И в итоге выдали предписание, чтобы я был депортирован с Кипра. Якобы я представляю угрозу общественному порядку. В чем она заключается, никто не поясняет, говорят – "приказы сверху". "Откуда сверху" - никто не отвечает", - сказал Гасюк. Он сказал, что его держали почти сутки. По его словам, ситуация укладывается в то, что происходит с российскими СМИ в странах Европы. "К сожалению, до дружественного нам некогда Кипра – теперь уже не дружественного – эта история докатилась. Вот такие вещи неспровоцированные… Они ничего не предъявили, никакого обвинения, ничего нет, якобы я нахожусь нелегально, но это полная ерунда. Есть действующая журналистская аккредитация, я публикую материалы", - сказал журналист. По его мнению, киприоты "отыгрываются за какие-то политические вещи, которые им не нравятся". "То есть, действуют под давлением новых друзей, а про старых друзей они забыли. Случай беспрецедентный. Никогда такого не было за 63 года отношений между Россией и Кипром, но, к сожалению, это произошло", - сказал он. Гасюк поблагодарил российских дипломатов. "Сотрудники посольства России оказывали помощь, содействие с самого начала", - сообщил корреспондент "Российской газеты".

https://ria.ru/20230119/kipr-1846096917.html

https://ria.ru/20230119/sanktsii-1846069823.html

https://ria.ru/20230426/rtsnk-1867915838.html

https://ria.ru/20230914/rusofobiya-1896340037.html

https://ria.ru/20230724/delo-1885991620.html

россия

кипр

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, кипр, европа