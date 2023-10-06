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Посол в Мадриде рассказал о росте импорта российского газа в Испании - РИА Новости, 06.10.2023
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01:34 06.10.2023 (обновлено: 02:00 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/gaz-1900837446.html
Посол в Мадриде рассказал о росте импорта российского газа в Испании
Посол в Мадриде рассказал о росте импорта российского газа в Испании - РИА Новости, 06.10.2023
Посол в Мадриде рассказал о росте импорта российского газа в Испании
Посол Российской Федерации в Мадриде Юрий Клименко в интервью газете "Известия" сообщил, что Испания продолжает наращивать импорт российского газа, и Россия... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T01:34
2023-10-06T02:00
в мире
испания
мадрид
россия
евросоюз
юрий клименко
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Посол Российской Федерации в Мадриде Юрий Клименко в интервью газете "Известия" сообщил, что Испания продолжает наращивать импорт российского газа, и Россия находится в первой тройке основных поставщиков. "Несмотря на призывы испанских властей постепенно сокращать и в перспективе отказаться от закупки наших энергоресурсов, Мадрид продолжает наращивать импорт российского газа. Так, в январе–августе 2023 года сюда было экспортировано 53,2 тысячи ГВт·ч нашего СПГ, что на 38,5% больше, чем за тот же период 2022-го (32,7 тысячи). В результате Россия прочно закрепилась на третьем месте в списке основных поставщиков (19,7% общего объема; в 2021 году — 8,9%), а Испания превратилась в крупнейшего в Европе покупателя отечественного СПГ", - сказал Клименко. Он подчеркнул, что Мадриду экономически невыгодно отказываться от действующего крупного долгосрочного контракта. По словам Клименко, Россия готова и дальше поддерживать и развивать экономическое взаимодействие с Испанией, в том числе в энергетической сфере, на взаимовыгодной основе. Страны ЕС в этом году планируют закупить рекордный объем российского СПГ, сообщал в конце августа Financial Times со ссылкой на данные Global Witness. Отмечалось, что импорт СПГ из России в ЕС в первом полугодии вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, крупнейшими импортерами стали Бельгия и Испания.
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в мире, испания, мадрид, россия, евросоюз, юрий клименко
В мире, Испания, Мадрид, Россия, Евросоюз, Юрий Клименко
Посол в Мадриде рассказал о росте импорта российского газа в Испании

Посол в Мадриде: Россия занимает третье место в списке поставщиков газа Испании

© Fotolia / Ingo BartussekПлощадь в Мадриде
Площадь в Мадриде - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Fotolia / Ingo Bartussek
Площадь в Мадриде. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Посол Российской Федерации в Мадриде Юрий Клименко в интервью газете "Известия" сообщил, что Испания продолжает наращивать импорт российского газа, и Россия находится в первой тройке основных поставщиков.
«
"Несмотря на призывы испанских властей постепенно сокращать и в перспективе отказаться от закупки наших энергоресурсов, Мадрид продолжает наращивать импорт российского газа. Так, в январе–августе 2023 года сюда было экспортировано 53,2 тысячи ГВт·ч нашего СПГ, что на 38,5% больше, чем за тот же период 2022-го (32,7 тысячи). В результате Россия прочно закрепилась на третьем месте в списке основных поставщиков (19,7% общего объема; в 2021 году — 8,9%), а Испания превратилась в крупнейшего в Европе покупателя отечественного СПГ", - сказал Клименко.
Он подчеркнул, что Мадриду экономически невыгодно отказываться от действующего крупного долгосрочного контракта. По словам Клименко, Россия готова и дальше поддерживать и развивать экономическое взаимодействие с Испанией, в том числе в энергетической сфере, на взаимовыгодной основе.
Страны ЕС в этом году планируют закупить рекордный объем российского СПГ, сообщал в конце августа Financial Times со ссылкой на данные Global Witness. Отмечалось, что импорт СПГ из России в ЕС в первом полугодии вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, крупнейшими импортерами стали Бельгия и Испания.
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Импорт газа из России в Испанию увеличился более чем в 2,5 раза в феврале
10 марта, 19:12
 
В миреИспанияМадридРоссияЕвросоюзЮрий Клименко
 
 
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