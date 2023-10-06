https://ria.ru/20231006/gaz-1900837446.html

Посол в Мадриде рассказал о росте импорта российского газа в Испании

Посол в Мадриде рассказал о росте импорта российского газа в Испании - РИА Новости, 06.10.2023

Посол в Мадриде рассказал о росте импорта российского газа в Испании

Посол Российской Федерации в Мадриде Юрий Клименко в интервью газете "Известия" сообщил, что Испания продолжает наращивать импорт российского газа, и Россия... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T01:34

2023-10-06T01:34

2023-10-06T02:00

в мире

испания

мадрид

россия

евросоюз

юрий клименко

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Посол Российской Федерации в Мадриде Юрий Клименко в интервью газете "Известия" сообщил, что Испания продолжает наращивать импорт российского газа, и Россия находится в первой тройке основных поставщиков. "Несмотря на призывы испанских властей постепенно сокращать и в перспективе отказаться от закупки наших энергоресурсов, Мадрид продолжает наращивать импорт российского газа. Так, в январе–августе 2023 года сюда было экспортировано 53,2 тысячи ГВт·ч нашего СПГ, что на 38,5% больше, чем за тот же период 2022-го (32,7 тысячи). В результате Россия прочно закрепилась на третьем месте в списке основных поставщиков (19,7% общего объема; в 2021 году — 8,9%), а Испания превратилась в крупнейшего в Европе покупателя отечественного СПГ", - сказал Клименко. Он подчеркнул, что Мадриду экономически невыгодно отказываться от действующего крупного долгосрочного контракта. По словам Клименко, Россия готова и дальше поддерживать и развивать экономическое взаимодействие с Испанией, в том числе в энергетической сфере, на взаимовыгодной основе. Страны ЕС в этом году планируют закупить рекордный объем российского СПГ, сообщал в конце августа Financial Times со ссылкой на данные Global Witness. Отмечалось, что импорт СПГ из России в ЕС в первом полугодии вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, крупнейшими импортерами стали Бельгия и Испания.

https://ria.ru/20230310/gaz-1857121935.html

испания

мадрид

россия

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в мире, испания, мадрид, россия, евросоюз, юрий клименко