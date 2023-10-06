https://ria.ru/20231006/fukusima-1900926938.html

Специалисты МАГАТЭ посетят Японию для анализа ситуации на АЭС "Фукусима-1"

Специалисты МАГАТЭ посетят Японию для анализа ситуации на АЭС "Фукусима-1" - РИА Новости, 06.10.2023

Специалисты МАГАТЭ посетят Японию для анализа ситуации на АЭС "Фукусима-1"

Группа специалистов МАГАТЭ посетит Японию впервые после начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1", сообщило министерство экономики, промышленности и торговли... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T13:18

2023-10-06T13:18

2023-10-06T13:18

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ТОКИО, 6 окт – РИА Новости. Группа специалистов МАГАТЭ посетит Японию впервые после начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1", сообщило министерство экономики, промышленности и торговли Японии. "С 24 по 27 октября специалисты МАГАТЭ и международные эксперты посетят Японию и проведут обзор вокруг сброса очищенной системой ALPS воды с АЭС "Фукусима-1". Эта миссия группы экспертов МАГАТЭ станет первой с начала сброса воды в океан в августе этого года. В группу экспертов МАГАТЭ войдут 11 международных экспертов с независимых позиций из Аргентины, Австралии, Канады, Китая, Франции, Южной Кореи, Маршалловых островов, России, США, Британии и Вьетнама", - говорится в сообщении министерства. В четверг Япония начала сброс второй партии воды с АЭС "Фукусима-1" в океан. Сброс первой партии скопившейся на станции воды, оставшейся после охлаждения поврежденных реакторов и прошедшей очистку от большинства радионуклидов в системе ALPS, начался 24 августа и продолжался 19 дней до 11 сентября, было сброшено 7788 тонн. Пробы воды, взятой после этого в 3 километрах от станции, показали содержание трития на уровне 10 беккерелей на литр. Компания установила уровень, при котором сброс воды будет немедленно прекращен, в 700 беккерелей на литр. Подготовка к началу сброса второй партии началась два дня назад. Для этого вода со станции была разбавлена морской водой в соотношении 1:1200 и слита в накопительный бассейн. Замеры показали содержание трития на уровне 63-87 беккерелей на литр, что значительно меньше установленных государством норм в 60 тысяч беккерелей на литр и собственной нормы, установленной ТЕРСО для сброса воды в 1500 беккерелей на литр. Сброс второй партии воды продлится 17 дней. В океан будет сброшено содержимое 10 цистерн – около 7800 тонн. Всего до конца текущего финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, планировалось четыре раза сбрасывать воду с АЭС "Фукусима-1" в океан. Система ALPS, в которой проходит очистку вода, использовавшаяся для охлаждения поврежденных реакторов, позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. В качестве способа ее утилизации был выбран сброс этой воды в океан. Для этого воду из цистерн предварительно смешивают с морской водой в накопительном специальном резервуаре, похожем на открытый бассейн, с тем чтобы понизить концентрацию радиоактивного трития на одну единицу объема воды до уровня в 40 раз ниже установленных норм - до 1500 беккерелей на литр при предельных нормах, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций в 60 тысяч беккерелей на литр. Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся сейчас на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей. После чего ее через специально проложенный по дну тоннель сливают в океан на расстоянии 1 километра от берега. Ожидается, что воду будут сливать в течение 30 лет.

https://ria.ru/20230923/fukusima-1898152852.html

https://ria.ru/20230824/voda-1891891850.html

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