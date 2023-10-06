https://ria.ru/20231006/finansirovanie-1901067181.html

Премьер Греции выступил против финансирования Украины в ущерб европейцам

Премьер Греции выступил против финансирования Украины в ущерб европейцам - РИА Новости, 06.10.2023

Премьер Греции выступил против финансирования Украины в ущерб европейцам

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил на неформальном Европейском совете в Гранаде, что невозможно направлять значительные дополнительные ресурсы для РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T20:30

2023-10-06T20:30

2023-10-06T20:30

специальная военная операция на украине

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кириакос мицотакис

еврокомиссия

европейский совет

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АФИНЫ, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил на неформальном Европейском совете в Гранаде, что невозможно направлять значительные дополнительные ресурсы для Украины в ущерб мерам поддержки европейских граждан, столкнувшихся со стихийными бедствиями, он сообщил об этом журналистам после завершения неформального заседания Европейского совета, его ответы на вопросы распространила пресс-служба главы правительства. На саммите Мицотакис предложил увеличить как минимум на 2,5 миллиарда евро европейские ресурсы на стихийные бедствия, чтобы укрепить Европейский фонд солидарности. "Мы просим гораздо больше денег для Украины — и хорошо делаем, потому что мы будем продолжать поддерживать Украину, но я доказывал Европейскому Совету, что невозможно иметь значительные дополнительные ресурсы для Украины и в то же время для поддержки европейских граждан, столкнувшихся со стихийными бедствиями, иметь меньше ресурсов, гораздо меньше ресурсов, чем мы предоставляем Украине", - сказал Мицотакис. "Фонд солидарности слишком мал, он уже исчерпан", - добавил премьер. По его словам, Греция добилась максимальной гибкости в использовании имеющихся у нее ресурсов перед лицом стихийных бедствий, которые обрушились прежде всего на Фессалию, затопленную после сильнейших ливней в начале сентября. "Но ясно, что этого недостаточно, поскольку весьма вероятно, что в будущем мы столкнемся с другими подобными явлениями. Именно поэтому я считаю, что увеличение Фонда солидарности на 2,5 миллиарда евро при общем пересмотре на сумму, превышающую 65 миллиарда евро, - эта сумма не должна вызывать у нас беспокойства. Думаю, что в Европейском совете эти позиции находят большее понимание, хотя до общего согласия еще далеко", - отметил Мицотакис. Он сказал, что Греция в принципе поддерживает предложение Еврокомиссии о большей гибкости в бюджетной корректировке. "Я не устану говорить о том, что к расходам на оборону следует относиться по-другому, так, как они включены в расчеты Евросоюза. Греция – страна, которая много тратит на свою оборону. Но эти издержки также имеют европейское измерение, мы увеличиваем общие возможности Европы по укреплению ее стратегической автономии", - заключил премьер.

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

https://ria.ru/20230920/ukraina-1897262908.html

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в мире, греция, украина, европа, кириакос мицотакис, еврокомиссия, европейский совет