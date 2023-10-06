https://ria.ru/20231006/feyki-1900998497.html

Слуцкий предложил маркировать каналы в соцсетях для борьбы с фейками

Слуцкий предложил маркировать каналы в соцсетях для борьбы с фейками - РИА Новости, 06.10.2023

Слуцкий предложил маркировать каналы в соцсетях для борьбы с фейками

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил маркировать каналы и сообщества в социальных сетях для борьбы с фейками. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T16:44

2023-10-06T16:44

2023-10-06T16:44

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

общество

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил маркировать каналы и сообщества в социальных сетях для борьбы с фейками. "Сейчас Запад ведет настоящую информационную войну по отношению к России. Это война за сознание людей. Продуманная и планомерная акция, направленная на подрыв авторитетов. Их главная цель - дестабилизировать ситуацию в России, внести смуту. В интернете сегодня бессовестно распространяется множество фейков. ЛДПР предлагает снять макси с вражеских подстрекателей. Мы предлагаем маркировать каналы и сообщества в социальных сетях, которые распространяют фейки!" - сообщил Слуцкий. По его словам, действующий закон "Об ответственности за распространение недостоверной информации" необходимая, но недостаточная мера. "Маркировка каналов, групп в социальных сетях за распространение ложной информации позволит информировать пользователей интернета о том, что материал, который они читают или смотрят, подготовлен автором, выпускающим фейковые материалы. Обеспечивать маркировку могут сами социальные сети", - сообщил Слуцкий на мероприятии "Школа молодого военкора".

https://ria.ru/20230924/feyk-1898301949.html

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россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, общество