https://ria.ru/20231006/feyki-1900998497.html
Слуцкий предложил маркировать каналы в соцсетях для борьбы с фейками
Слуцкий предложил маркировать каналы в соцсетях для борьбы с фейками - РИА Новости, 06.10.2023
Слуцкий предложил маркировать каналы в соцсетях для борьбы с фейками
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил маркировать каналы и сообщества в социальных сетях для борьбы с фейками. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:44
2023-10-06T16:44
2023-10-06T16:44
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
общество
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил маркировать каналы и сообщества в социальных сетях для борьбы с фейками. "Сейчас Запад ведет настоящую информационную войну по отношению к России. Это война за сознание людей. Продуманная и планомерная акция, направленная на подрыв авторитетов. Их главная цель - дестабилизировать ситуацию в России, внести смуту. В интернете сегодня бессовестно распространяется множество фейков. ЛДПР предлагает снять макси с вражеских подстрекателей. Мы предлагаем маркировать каналы и сообщества в социальных сетях, которые распространяют фейки!" - сообщил Слуцкий. По его словам, действующий закон "Об ответственности за распространение недостоверной информации" необходимая, но недостаточная мера. "Маркировка каналов, групп в социальных сетях за распространение ложной информации позволит информировать пользователей интернета о том, что материал, который они читают или смотрят, подготовлен автором, выпускающим фейковые материалы. Обеспечивать маркировку могут сами социальные сети", - сообщил Слуцкий на мероприятии "Школа молодого военкора".
https://ria.ru/20230924/feyk-1898301949.html
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россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, общество
Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Общество
Слуцкий предложил маркировать каналы в соцсетях для борьбы с фейками
Слуцкий предложил маркировку каналов и сообществ в соцсетях для борьбы с фейками
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил маркировать каналы и сообщества в социальных сетях для борьбы с фейками.
"Сейчас Запад ведет настоящую информационную войну по отношению к России
. Это война за сознание людей. Продуманная и планомерная акция, направленная на подрыв авторитетов. Их главная цель - дестабилизировать ситуацию в России, внести смуту. В интернете сегодня бессовестно распространяется множество фейков. ЛДПР предлагает снять макси с вражеских подстрекателей. Мы предлагаем маркировать каналы и сообщества в социальных сетях, которые распространяют фейки!" - сообщил Слуцкий.
По его словам, действующий закон "Об ответственности за распространение недостоверной информации" необходимая, но недостаточная мера.
"Маркировка каналов, групп в социальных сетях за распространение ложной информации позволит информировать пользователей интернета о том, что материал, который они читают или смотрят, подготовлен автором, выпускающим фейковые материалы. Обеспечивать маркировку могут сами социальные сети", - сообщил Слуцкий на мероприятии "Школа молодого военкора".
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