https://ria.ru/20231006/evropa-1901033697.html

Евродепутат рассказал о поддержке вступления Молдавии в ЕС

Евродепутат рассказал о поддержке вступления Молдавии в ЕС - РИА Новости, 06.10.2023

Евродепутат рассказал о поддержке вступления Молдавии в ЕС

Около 80% членов Европарламента поддерживают стремление Молдавии стать частью Евросоюза, заявил в пятницу в Кишиневе европейский депутат Зигфрид Мурешан,... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T18:29

2023-10-06T18:29

2023-10-06T18:29

в мире

молдавия

украина

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еврокомиссия

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КИШИНЕВ, 6 окт – РИА Новости. Около 80% членов Европарламента поддерживают стремление Молдавии стать частью Евросоюза, заявил в пятницу в Кишиневе европейский депутат Зигфрид Мурешан, представляющий в законодательном собрании ЕС Румынию. Европарламент принял в четверг резолюцию с призывом начать официальные переговоры с Молдавией о членстве в Евросоюзе до конца этого года. При этом в ЕП рассчитывают, что молдавское правительство продолжит реформы не только с целью вступления в ЕС, но и для улучшения уровня жизни граждан страны. "Более 80% членов Европарламента поддерживают Молдавию, есть шанс, что в конце этого года решение будет положительным, как того требует и поддерживает Европарламент в своей резолюции. Если прогресс по девяти реформам к концу года окажется достаточным, начнутся переговоры о вступлении в ЕС", - заявил Мурешан в эфире радио Moldova. По его словам, первые оценки успехов Молдавии со стороны Европейской комиссии были позитивными. Главы государств и правительств Евросоюза 23 июня 2022 года на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Ожидается, что решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией по членству в ЕС будет приниматься на саммите в декабре на основании доклада Еврокомиссии. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

https://ria.ru/20230928/moldavia-1899249722.html

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в мире, молдавия, украина, европарламент, евросоюз, кишинев, еврокомиссия