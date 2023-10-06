https://ria.ru/20231006/es-1901043655.html

Глава Евросовета ответил на вопрос о возможном расширении ЕС

Глава Евросовета ответил на вопрос о возможном расширении ЕС - РИА Новости, 06.10.2023

Глава Евросовета ответил на вопрос о возможном расширении ЕС

Главы государств и правительств ЕС расходятся во мнении о необходимости фиксировать 2030 год как цель для расширения союза, заявил глава Евросовета Шарль Мишель РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T19:04

2023-10-06T19:04

2023-10-06T19:23

в мире

евросовет

евросоюз

украина

молдавия

албания

жозеп боррель

шарль мишель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Главы государств и правительств ЕС расходятся во мнении о необходимости фиксировать 2030 год как цель для расширения союза, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам неформального саммита в Гранаде."Ряд лидеров были согласны с тем, что нужно фиксировать дату, другие выступили против", - сказал Мишель. По его мнению, такая дата нужна для того, чтобы продемонстрировать странам-кандидатам серьезность намерений Евросоюза."Это вопрос авторитета Европейского союза", - считает политик. Он указал, что Западные Балканы ожидают своей очереди на вступление в ЕС более двух десятков лет, что порождает чувство разочарования. Кроме того, страны ЕС сами должны провести реформы для того, чтобы адаптироваться к будущему расширению.В то же время, он отметил, что не предлагал вносить эту дату в совместное заявление по итогам саммита, и напомнил, что процесс вступления в ЕС основан, прежде всего, на прогрессе стран-кандидатов в выполнении поставленных требований.Ранее Мишель в интервью изданию Spiegel допустил, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей. Он также не исключил приема и других новых членов к этой дате.В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что названный Мишелем 2030 год для расширения ЕС рассматривается только как ориентир, а не точная дата. По его мнению, ЕС потратил "слишком много времени на процесс расширения". Он также добавил, что Украина, ставшая последней в очереди кандидатов на членство в ЕС, "толкает" эту очередь вперед, "теперь движение будет быстрым".На неформальном саммите ЕС в Гранаде обсуждался, в том числе, вопрос расширения Европейского союза и его последствия. Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Украина, Молдавия, страны Западных Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и Черногория), а также Турция.

https://ria.ru/20231005/es-1900676448.html

https://ria.ru/20230903/evrosoyuz-1893841777.html

https://ria.ru/20230926/evrosoyuz-1898644866.html

украина

молдавия

албания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, евросовет, евросоюз, украина, молдавия, албания, жозеп боррель, шарль мишель