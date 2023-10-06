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Глава Евросовета ответил на вопрос о возможном расширении ЕС - РИА Новости, 06.10.2023
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19:04 06.10.2023 (обновлено: 19:23 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/es-1901043655.html
Глава Евросовета ответил на вопрос о возможном расширении ЕС
Глава Евросовета ответил на вопрос о возможном расширении ЕС - РИА Новости, 06.10.2023
Глава Евросовета ответил на вопрос о возможном расширении ЕС
Главы государств и правительств ЕС расходятся во мнении о необходимости фиксировать 2030 год как цель для расширения союза, заявил глава Евросовета Шарль Мишель РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T19:04
2023-10-06T19:23
в мире
евросовет
евросоюз
украина
молдавия
албания
жозеп боррель
шарль мишель
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Главы государств и правительств ЕС расходятся во мнении о необходимости фиксировать 2030 год как цель для расширения союза, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам неформального саммита в Гранаде."Ряд лидеров были согласны с тем, что нужно фиксировать дату, другие выступили против", - сказал Мишель. По его мнению, такая дата нужна для того, чтобы продемонстрировать странам-кандидатам серьезность намерений Евросоюза."Это вопрос авторитета Европейского союза", - считает политик. Он указал, что Западные Балканы ожидают своей очереди на вступление в ЕС более двух десятков лет, что порождает чувство разочарования. Кроме того, страны ЕС сами должны провести реформы для того, чтобы адаптироваться к будущему расширению.В то же время, он отметил, что не предлагал вносить эту дату в совместное заявление по итогам саммита, и напомнил, что процесс вступления в ЕС основан, прежде всего, на прогрессе стран-кандидатов в выполнении поставленных требований.Ранее Мишель в интервью изданию Spiegel допустил, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей. Он также не исключил приема и других новых членов к этой дате.В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что названный Мишелем 2030 год для расширения ЕС рассматривается только как ориентир, а не точная дата. По его мнению, ЕС потратил "слишком много времени на процесс расширения". Он также добавил, что Украина, ставшая последней в очереди кандидатов на членство в ЕС, "толкает" эту очередь вперед, "теперь движение будет быстрым".На неформальном саммите ЕС в Гранаде обсуждался, в том числе, вопрос расширения Европейского союза и его последствия. Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Украина, Молдавия, страны Западных Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и Черногория), а также Турция.
https://ria.ru/20231005/es-1900676448.html
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в мире, евросовет, евросоюз, украина, молдавия, албания, жозеп боррель, шарль мишель
В мире, Евросовет, Евросоюз, Украина, Молдавия, Албания, Жозеп Боррель, Шарль Мишель
Глава Евросовета ответил на вопрос о возможном расширении ЕС

Мишель: в ЕС разошлись во мнении о 2030 годе как о конечной цели для расширения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Главы государств и правительств ЕС расходятся во мнении о необходимости фиксировать 2030 год как цель для расширения союза, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам неформального саммита в Гранаде.
"Ряд лидеров были согласны с тем, что нужно фиксировать дату, другие выступили против", - сказал Мишель. По его мнению, такая дата нужна для того, чтобы продемонстрировать странам-кандидатам серьезность намерений Евросоюза.
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"Это вопрос авторитета Европейского союза", - считает политик. Он указал, что Западные Балканы ожидают своей очереди на вступление в ЕС более двух десятков лет, что порождает чувство разочарования. Кроме того, страны ЕС сами должны провести реформы для того, чтобы адаптироваться к будущему расширению.
В то же время, он отметил, что не предлагал вносить эту дату в совместное заявление по итогам саммита, и напомнил, что процесс вступления в ЕС основан, прежде всего, на прогрессе стран-кандидатов в выполнении поставленных требований.
Ранее Мишель в интервью изданию Spiegel допустил, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей. Он также не исключил приема и других новых членов к этой дате.
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В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что названный Мишелем 2030 год для расширения ЕС рассматривается только как ориентир, а не точная дата. По его мнению, ЕС потратил "слишком много времени на процесс расширения". Он также добавил, что Украина, ставшая последней в очереди кандидатов на членство в ЕС, "толкает" эту очередь вперед, "теперь движение будет быстрым".
На неформальном саммите ЕС в Гранаде обсуждался, в том числе, вопрос расширения Европейского союза и его последствия. Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Украина, Молдавия, страны Западных Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и Черногория), а также Турция.
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В миреЕвросоветЕвросоюзУкраинаМолдавияАлбанияЖозеп БоррельШарль Мишель
 
 
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