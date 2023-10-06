Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил, что ЕС никогда серьезно не обсуждал евроинтеграцию Киева - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/es-1900979199.html
Орбан заявил, что ЕС никогда серьезно не обсуждал евроинтеграцию Киева
Орбан заявил, что ЕС никогда серьезно не обсуждал евроинтеграцию Киева - РИА Новости, 06.10.2023
Орбан заявил, что ЕС никогда серьезно не обсуждал евроинтеграцию Киева
Евросоюз никогда не обсуждал реальные последствия евроинтеграции Украины, а без стратегического документа с обсуждением конкретных итогов такого шага серьезно... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:50
2023-10-06T15:50
в мире
украина
киев
венгрия
виктор орбан
евросоюз
еврокомиссия
европейский совет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_274:249:2048:1247_1920x0_80_0_0_69ec46e2a77fb53217e0dd5ef43f1966.jpg
БУДАПЕШТ, 6 окт - РИА Новости. Евросоюз никогда не обсуждал реальные последствия евроинтеграции Украины, а без стратегического документа с обсуждением конкретных итогов такого шага серьезно говорить о вступлении Киева в сообщество невозможно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Прежде всего мы должны обдумать, это (вступлением Украины в ЕС - ред.) в наших интересах или нет. И какие ответы у нас есть на стратегические последствий такого расширения. Мы никогда этого не делали. Так что мы не видим ни каких-либо стратегических подсчетов, ни общей оценки последствий. Первый шаг - стратегический подход, второй - дискуссия, третий - решение", - сказал Орбан журналистам перед началом второго дня саммита Европейского политсообщества (ЕПС) в испанской Гранаде, трансляция велась на сайте Еврокомиссии. По его словам, членство Украины в ЕС вызывает "много вопросов и сомнений", поскольку ЕС никогда ранее не интегрировал страны, находящиеся в состоянии конфликта. "Мы не знаем, где актуальные границы, сколько людей там живет, так что это сложно. Много вопросов. Мы должны обсудить это стратегически", - отметил Орбан. "Прежде всего мы должны знать, о чем мы говорим. О каком количестве денег мы говорим. Никто не считал. Если вы хотите серьезно говорить о членстве Украины, прежде всего, нам нужен стратегический документ. Но у нас ни документа, ни дискуссии о нем. Мы должны понять, почему для ЕС было бы хорошо интегрировать Украину. И какие у этого последствия для сельского хозяйства, безопасности, фондов сплоченности. С членством Украины в ЕС появится совершенно новое сельское хозяйство. Вы к этому готовы? Много стратегических вопросов", - добавил венгерский премьер. Ранее Орбан заявил, что не видит в парламенте Венгрии "непреодолимого желания" голосовать за прием Украины в Евросоюз в течение двух лет. По его словам, Венгрия не поддержит позицию Украины ни в одном вопросе на международных форумах, пока Киев не вернет законы, гарантирующие права закарпатским венграм. Третий саммит Европейского политического сообщества и неформальное заседание Европейского совета проходят 5-6 октября в испанском городе Гранада. Отдельный вопрос саммита - будущее расширение Европейского союза и его последствия. Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Украина, Молдавия, страны Западных Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и Черногория), а также Турция.
https://ria.ru/20231005/orban-1900704158.html
https://ria.ru/20231003/pomosch-1900303554.html
украина
киев
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_329:144:1903:1324_1920x0_80_0_0_9289ee343a399d943011bae9e87528c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, венгрия, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Киев, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский совет, Санкции в отношении России
Орбан заявил, что ЕС никогда серьезно не обсуждал евроинтеграцию Киева

Орбан: ЕС никогда не обсуждал реальные последствия евроинтеграции Украины

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 6 окт - РИА Новости. Евросоюз никогда не обсуждал реальные последствия евроинтеграции Украины, а без стратегического документа с обсуждением конкретных итогов такого шага серьезно говорить о вступлении Киева в сообщество невозможно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Прежде всего мы должны обдумать, это (вступлением Украины в ЕС - ред.) в наших интересах или нет. И какие ответы у нас есть на стратегические последствий такого расширения. Мы никогда этого не делали. Так что мы не видим ни каких-либо стратегических подсчетов, ни общей оценки последствий. Первый шаг - стратегический подход, второй - дискуссия, третий - решение", - сказал Орбан журналистам перед началом второго дня саммита Европейского политсообщества (ЕПС) в испанской Гранаде, трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Сражались не за это. Орбан рассказал об устроенном Евросоюзом кошмаре
5 октября, 15:22
По его словам, членство Украины в ЕС вызывает "много вопросов и сомнений", поскольку ЕС никогда ранее не интегрировал страны, находящиеся в состоянии конфликта. "Мы не знаем, где актуальные границы, сколько людей там живет, так что это сложно. Много вопросов. Мы должны обсудить это стратегически", - отметил Орбан.
"Прежде всего мы должны знать, о чем мы говорим. О каком количестве денег мы говорим. Никто не считал. Если вы хотите серьезно говорить о членстве Украины, прежде всего, нам нужен стратегический документ. Но у нас ни документа, ни дискуссии о нем. Мы должны понять, почему для ЕС было бы хорошо интегрировать Украину. И какие у этого последствия для сельского хозяйства, безопасности, фондов сплоченности. С членством Украины в ЕС появится совершенно новое сельское хозяйство. Вы к этому готовы? Много стратегических вопросов", - добавил венгерский премьер.
Ранее Орбан заявил, что не видит в парламенте Венгрии "непреодолимого желания" голосовать за прием Украины в Евросоюз в течение двух лет. По его словам, Венгрия не поддержит позицию Украины ни в одном вопросе на международных форумах, пока Киев не вернет законы, гарантирующие права закарпатским венграм.
Третий саммит Европейского политического сообщества и неформальное заседание Европейского совета проходят 5-6 октября в испанском городе Гранада. Отдельный вопрос саммита - будущее расширение Европейского союза и его последствия. Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Украина, Молдавия, страны Западных Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и Черногория), а также Турция.
Река Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
CМИ: Венгрия предложила ЕС вдвое сократить пакет помощи Украине
3 октября, 23:08
 
В миреУкраинаКиевВенгрияВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейский советСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала