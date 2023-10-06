Орбан заявил, что ЕС никогда серьезно не обсуждал евроинтеграцию Киева
Орбан: ЕС никогда не обсуждал реальные последствия евроинтеграции Украины
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 6 окт - РИА Новости. Евросоюз никогда не обсуждал реальные последствия евроинтеграции Украины, а без стратегического документа с обсуждением конкретных итогов такого шага серьезно говорить о вступлении Киева в сообщество невозможно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Прежде всего мы должны обдумать, это (вступлением Украины в ЕС - ред.) в наших интересах или нет. И какие ответы у нас есть на стратегические последствий такого расширения. Мы никогда этого не делали. Так что мы не видим ни каких-либо стратегических подсчетов, ни общей оценки последствий. Первый шаг - стратегический подход, второй - дискуссия, третий - решение", - сказал Орбан журналистам перед началом второго дня саммита Европейского политсообщества (ЕПС) в испанской Гранаде, трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
По его словам, членство Украины в ЕС вызывает "много вопросов и сомнений", поскольку ЕС никогда ранее не интегрировал страны, находящиеся в состоянии конфликта. "Мы не знаем, где актуальные границы, сколько людей там живет, так что это сложно. Много вопросов. Мы должны обсудить это стратегически", - отметил Орбан.
"Прежде всего мы должны знать, о чем мы говорим. О каком количестве денег мы говорим. Никто не считал. Если вы хотите серьезно говорить о членстве Украины, прежде всего, нам нужен стратегический документ. Но у нас ни документа, ни дискуссии о нем. Мы должны понять, почему для ЕС было бы хорошо интегрировать Украину. И какие у этого последствия для сельского хозяйства, безопасности, фондов сплоченности. С членством Украины в ЕС появится совершенно новое сельское хозяйство. Вы к этому готовы? Много стратегических вопросов", - добавил венгерский премьер.
Ранее Орбан заявил, что не видит в парламенте Венгрии "непреодолимого желания" голосовать за прием Украины в Евросоюз в течение двух лет. По его словам, Венгрия не поддержит позицию Украины ни в одном вопросе на международных форумах, пока Киев не вернет законы, гарантирующие права закарпатским венграм.
Третий саммит Европейского политического сообщества и неформальное заседание Европейского совета проходят 5-6 октября в испанском городе Гранада. Отдельный вопрос саммита - будущее расширение Европейского союза и его последствия. Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Украина, Молдавия, страны Западных Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и Черногория), а также Турция.