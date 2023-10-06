https://ria.ru/20231006/es-1900874035.html

Боррель заявил, что 2030 год не является точной датой расширения Евросоюза

Боррель заявил, что 2030 год не является точной датой расширения Евросоюза - РИА Новости, 06.10.2023

Боррель заявил, что 2030 год не является точной датой расширения Евросоюза

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что названный ранее главой Евросовета Шарлем Мишелем 2030 год для расширения ЕС рассматривается только как ориентир, а РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T10:53

2023-10-06T10:53

2023-10-06T10:53

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украина

молдавия

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шарль мишель

жозеп боррель

евросоюз

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что названный ранее главой Евросовета Шарлем Мишелем 2030 год для расширения ЕС рассматривается только как ориентир, а не точная дата. "Это политический ориентир. Цель назначения даты – мобилизовать политическую энергию для того, чтобы начать движение… Но это не означает точные сроки", - сказал он перед началом в испанской Гранаде неформального саммита ЕС. По его словам, ЕС потратил "слишком много времени на процесс расширения". Он также добавил, что Украина, ставшая последней в очереди кандидатов на членство в ЕС, "толкает" эту очередь вперед. "Теперь движение будет быстрым", - считает глава евродипломатии. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel допустил, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей. Он также не исключил приема и других новых членов к этой дате. Третий саммит Европейского политического сообщества и неформальное заседание Европейского совета проходят 5-6 октября в испанском городе Гранада. Отдельный вопрос саммита - будущее расширение Европейского союза и его последствия. Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Украина, Молдавия, страны Западных Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и Черногория), а также Турция.

https://ria.ru/20231006/es-1900861575.html

https://ria.ru/20231005/polsa-1900830449.html

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в мире, украина, молдавия, албания, шарль мишель, жозеп боррель, евросоюз, евросовет, европейский совет