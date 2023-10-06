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Молдавия не вступит в ЕС сразу после решения вопроса ПМР, считают власти - РИА Новости, 06.10.2023
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09:47 06.10.2023 (обновлено: 09:48 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/es-1900861575.html
Молдавия не вступит в ЕС сразу после решения вопроса ПМР, считают власти
Молдавия не вступит в ЕС сразу после решения вопроса ПМР, считают власти - РИА Новости, 06.10.2023
Молдавия не вступит в ЕС сразу после решения вопроса ПМР, считают власти
Окончательное урегулирование приднестровского вопроса уже не является строгим условием для вступления Молдавии в Евросоюз, заявил вице-премьер, министр по... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T09:47
2023-10-06T09:48
в мире
молдавия
кишинев
брюссель
майя санду
жозеп боррель
евросоюз
еврокомиссия
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КИШИНЕВ, 6 окт – РИА Новости. Окончательное урегулирование приднестровского вопроса уже не является строгим условием для вступления Молдавии в Евросоюз, заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции республики Олег Серебрян. Ранее президент Молдавии Майя Санду не исключила, что республика сможет интегрироваться в ЕС без Приднестровья. "Разумеется, желательно, чтобы приднестровский конфликт был бы урегулирован до того, как мы станем членом Евросоюза, но Брюссель не выдвигает уже это строгое условие. Раньше да, многие - эксперты, политики - постоянно ссылались на то, что Молдавия не может стать членом ЕС, потому что не контролирует всю свою территорию. Прежний подход ЕС заключался в следующем: кипрская модель считалась менее удачным примером, который не должен повторяться", - сказал Серебрян в эфире телеканала Jurnal TV. По его словам, события на Украине изменили отношение европейских государств к странам "Восточного партнерства", в частности к трио Молдавия-Украина-Грузия. "Все эти страны сталкиваются с неурегулированными, более серьезными или менее открытыми территориальными конфликтами. Во время своего визита в Кишинев Жозеп Боррель заявил, что нет взаимозависимости между процессом реинтеграции и процессом европейской интеграции", - заявил вице-премьер. Он отметил, что Кишинев намерен поэтапно возвращать регион в "правое поле Молдавии, чтобы левобережье Днестра было подготовлено к возможной интеграции". "К 2030 году, я уверен, удастся продвинуться в этом вопросе. Уже сейчас подавляющее большинство приднестровских предприятий зарегистрированы в Агентстве государственных услуг Молдавии. Они уже действуют в рамках законодательного поля страны. Мы хотим, чтобы у предприятий на левом и правом берегах были равные возможности", - сказал Серебрян. Президент Молдавии Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в союз. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230928/raketa-1899292130.html
https://ria.ru/20231002/pridnestrove-1899937302.html
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в мире, молдавия, кишинев, брюссель, майя санду, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Молдавия, Кишинев, Брюссель, Майя Санду, Жозеп Боррель, Евросоюз, Еврокомиссия
Молдавия не вступит в ЕС сразу после решения вопроса ПМР, считают власти

Jurnal TV: решение вопроса ПМР не является условием для вступления Молдавии в ЕС

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкМиротворец на блок посту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье
Миротворец на блок посту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Миротворец на блок посту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 окт – РИА Новости. Окончательное урегулирование приднестровского вопроса уже не является строгим условием для вступления Молдавии в Евросоюз, заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции республики Олег Серебрян.
Ранее президент Молдавии Майя Санду не исключила, что республика сможет интегрироваться в ЕС без Приднестровья.
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"Разумеется, желательно, чтобы приднестровский конфликт был бы урегулирован до того, как мы станем членом Евросоюза, но Брюссель не выдвигает уже это строгое условие. Раньше да, многие - эксперты, политики - постоянно ссылались на то, что Молдавия не может стать членом ЕС, потому что не контролирует всю свою территорию. Прежний подход ЕС заключался в следующем: кипрская модель считалась менее удачным примером, который не должен повторяться", - сказал Серебрян в эфире телеканала Jurnal TV.
По его словам, события на Украине изменили отношение европейских государств к странам "Восточного партнерства", в частности к трио Молдавия-Украина-Грузия. "Все эти страны сталкиваются с неурегулированными, более серьезными или менее открытыми территориальными конфликтами. Во время своего визита в Кишинев Жозеп Боррель заявил, что нет взаимозависимости между процессом реинтеграции и процессом европейской интеграции", - заявил вице-премьер.
Он отметил, что Кишинев намерен поэтапно возвращать регион в "правое поле Молдавии, чтобы левобережье Днестра было подготовлено к возможной интеграции". "К 2030 году, я уверен, удастся продвинуться в этом вопросе. Уже сейчас подавляющее большинство приднестровских предприятий зарегистрированы в Агентстве государственных услуг Молдавии. Они уже действуют в рамках законодательного поля страны. Мы хотим, чтобы у предприятий на левом и правом берегах были равные возможности", - сказал Серебрян.
Президент Молдавии Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в союз.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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В миреМолдавияКишиневБрюссельМайя СандуЖозеп БоррельЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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