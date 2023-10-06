Молдавия не вступит в ЕС сразу после решения вопроса ПМР, считают власти
Jurnal TV: решение вопроса ПМР не является условием для вступления Молдавии в ЕС
© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкМиротворец на блок посту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Миротворец на блок посту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 окт – РИА Новости. Окончательное урегулирование приднестровского вопроса уже не является строгим условием для вступления Молдавии в Евросоюз, заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции республики Олег Серебрян.
Ранее президент Молдавии Майя Санду не исключила, что республика сможет интегрироваться в ЕС без Приднестровья.
"Разумеется, желательно, чтобы приднестровский конфликт был бы урегулирован до того, как мы станем членом Евросоюза, но Брюссель не выдвигает уже это строгое условие. Раньше да, многие - эксперты, политики - постоянно ссылались на то, что Молдавия не может стать членом ЕС, потому что не контролирует всю свою территорию. Прежний подход ЕС заключался в следующем: кипрская модель считалась менее удачным примером, который не должен повторяться", - сказал Серебрян в эфире телеканала Jurnal TV.
По его словам, события на Украине изменили отношение европейских государств к странам "Восточного партнерства", в частности к трио Молдавия-Украина-Грузия. "Все эти страны сталкиваются с неурегулированными, более серьезными или менее открытыми территориальными конфликтами. Во время своего визита в Кишинев Жозеп Боррель заявил, что нет взаимозависимости между процессом реинтеграции и процессом европейской интеграции", - заявил вице-премьер.
Он отметил, что Кишинев намерен поэтапно возвращать регион в "правое поле Молдавии, чтобы левобережье Днестра было подготовлено к возможной интеграции". "К 2030 году, я уверен, удастся продвинуться в этом вопросе. Уже сейчас подавляющее большинство приднестровских предприятий зарегистрированы в Агентстве государственных услуг Молдавии. Они уже действуют в рамках законодательного поля страны. Мы хотим, чтобы у предприятий на левом и правом берегах были равные возможности", - сказал Серебрян.
Президент Молдавии Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в союз.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.