https://ria.ru/20231006/es-1900861575.html

Молдавия не вступит в ЕС сразу после решения вопроса ПМР, считают власти

Молдавия не вступит в ЕС сразу после решения вопроса ПМР, считают власти - РИА Новости, 06.10.2023

Молдавия не вступит в ЕС сразу после решения вопроса ПМР, считают власти

Окончательное урегулирование приднестровского вопроса уже не является строгим условием для вступления Молдавии в Евросоюз, заявил вице-премьер, министр по... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T09:47

2023-10-06T09:47

2023-10-06T09:48

в мире

молдавия

кишинев

брюссель

майя санду

жозеп боррель

евросоюз

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855451120_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_761e49abc47d0d1bd744ad1b30da613b.jpg

КИШИНЕВ, 6 окт – РИА Новости. Окончательное урегулирование приднестровского вопроса уже не является строгим условием для вступления Молдавии в Евросоюз, заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции республики Олег Серебрян. Ранее президент Молдавии Майя Санду не исключила, что республика сможет интегрироваться в ЕС без Приднестровья. "Разумеется, желательно, чтобы приднестровский конфликт был бы урегулирован до того, как мы станем членом Евросоюза, но Брюссель не выдвигает уже это строгое условие. Раньше да, многие - эксперты, политики - постоянно ссылались на то, что Молдавия не может стать членом ЕС, потому что не контролирует всю свою территорию. Прежний подход ЕС заключался в следующем: кипрская модель считалась менее удачным примером, который не должен повторяться", - сказал Серебрян в эфире телеканала Jurnal TV. По его словам, события на Украине изменили отношение европейских государств к странам "Восточного партнерства", в частности к трио Молдавия-Украина-Грузия. "Все эти страны сталкиваются с неурегулированными, более серьезными или менее открытыми территориальными конфликтами. Во время своего визита в Кишинев Жозеп Боррель заявил, что нет взаимозависимости между процессом реинтеграции и процессом европейской интеграции", - заявил вице-премьер. Он отметил, что Кишинев намерен поэтапно возвращать регион в "правое поле Молдавии, чтобы левобережье Днестра было подготовлено к возможной интеграции". "К 2030 году, я уверен, удастся продвинуться в этом вопросе. Уже сейчас подавляющее большинство приднестровских предприятий зарегистрированы в Агентстве государственных услуг Молдавии. Они уже действуют в рамках законодательного поля страны. Мы хотим, чтобы у предприятий на левом и правом берегах были равные возможности", - сказал Серебрян. Президент Молдавии Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в союз. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230928/raketa-1899292130.html

https://ria.ru/20231002/pridnestrove-1899937302.html

молдавия

кишинев

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, брюссель, майя санду, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия