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Эксперт оценил объемы серого экспорта топлива из России - РИА Новости, 06.10.2023
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18:38 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/eksport-1901036700.html
Эксперт оценил объемы серого экспорта топлива из России
Эксперт оценил объемы серого экспорта топлива из России - РИА Новости, 06.10.2023
Эксперт оценил объемы серого экспорта топлива из России
Серый экспорт топлива из России достигает нескольких миллионов тонн в 2023 году, поделился с РИА Новости оценкой замгендиректора Института национальной... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:38
2023-10-06T18:38
экономика
россия
александр фролов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-95
николай шульгинов
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Серый экспорт топлива из России достигает нескольких миллионов тонн в 2023 году, поделился с РИА Новости оценкой замгендиректора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов. По его словам, серый экспорт возник и ширился в условиях, когда, с одной стороны, росли биржевые и оптовые цены на топливо, но с другой - действует соглашение правительства с нефтяными компаниями о сдерживании розничных цен. В итоге в какой-то момент реализовывать топливо на внутреннем рынке стало практически невозможно, если АЗС не были готовы работать в минус, отмечает он. "Некоторые независимые заправки подняли цены, некоторые приостановили продажи, а владельцы некоторых решили, что раз не получается заработать на внутреннем рынке, можно заработать на внешнем. Экспортный поток увеличился. Оценка в "несколько миллионов тонн" звучит достаточно корректно, чтобы ею пользоваться", - сказал Фролов. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в сентябре говорил, что оценивает объем серого экспорта топлива из России с начала года в несколько миллионов тонн. После этого был предпринят ряд мер для ограничения серого экспорта, в итоге с 21 сентября весь экспорт топлива был запрещен. Вместе с тем правительство пообещало подготовить и системные меры для рынка. Правительство России в пятницу приняло ряд системных мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме с 1 октября, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также для предотвращения серого экспорта вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Кроме того, повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15% и 12,5% соответственно. "Принятые меры не бьют по основной причине, которая сделала серый экспорт проблемным. Но они вполне адекватны для борьбы с ним: заградительная пошлина вполне может сработать. Но не менее эффективно с этой проблемой помогло бы справиться укрепление рубля", - считает собеседник агентства.
https://ria.ru/20231004/toplivo-1900554692.html
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экономика, россия, александр фролов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-95, николай шульгинов
Экономика, Россия, Александр Фролов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), АИ-95, Николай Шульгинов
Эксперт оценил объемы серого экспорта топлива из России

Эксперт Фролов: серый экспорт топлива из РФ достигает нескольких миллионов тонн

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Серый экспорт топлива из России достигает нескольких миллионов тонн в 2023 году, поделился с РИА Новости оценкой замгендиректора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов.
По его словам, серый экспорт возник и ширился в условиях, когда, с одной стороны, росли биржевые и оптовые цены на топливо, но с другой - действует соглашение правительства с нефтяными компаниями о сдерживании розничных цен. В итоге в какой-то момент реализовывать топливо на внутреннем рынке стало практически невозможно, если АЗС не были готовы работать в минус, отмечает он.
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"Некоторые независимые заправки подняли цены, некоторые приостановили продажи, а владельцы некоторых решили, что раз не получается заработать на внутреннем рынке, можно заработать на внешнем. Экспортный поток увеличился. Оценка в "несколько миллионов тонн" звучит достаточно корректно, чтобы ею пользоваться", - сказал Фролов.
Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в сентябре говорил, что оценивает объем серого экспорта топлива из России с начала года в несколько миллионов тонн. После этого был предпринят ряд мер для ограничения серого экспорта, в итоге с 21 сентября весь экспорт топлива был запрещен. Вместе с тем правительство пообещало подготовить и системные меры для рынка.
Правительство России в пятницу приняло ряд системных мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме с 1 октября, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также для предотвращения серого экспорта вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Кроме того, повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15% и 12,5% соответственно.
"Принятые меры не бьют по основной причине, которая сделала серый экспорт проблемным. Но они вполне адекватны для борьбы с ним: заградительная пошлина вполне может сработать. Но не менее эффективно с этой проблемой помогло бы справиться укрепление рубля", - считает собеседник агентства.
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ЭкономикаРоссияАлександр ФроловМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)АИ-95Николай Шульгинов
 
 
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