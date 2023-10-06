https://ria.ru/20231006/eksport-1901036700.html

Эксперт оценил объемы серого экспорта топлива из России

Эксперт оценил объемы серого экспорта топлива из России - РИА Новости, 06.10.2023

Эксперт оценил объемы серого экспорта топлива из России

Серый экспорт топлива из России достигает нескольких миллионов тонн в 2023 году, поделился с РИА Новости оценкой замгендиректора Института национальной... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T18:38

2023-10-06T18:38

2023-10-06T18:38

экономика

россия

александр фролов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

аи-95

николай шульгинов

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Серый экспорт топлива из России достигает нескольких миллионов тонн в 2023 году, поделился с РИА Новости оценкой замгендиректора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов. По его словам, серый экспорт возник и ширился в условиях, когда, с одной стороны, росли биржевые и оптовые цены на топливо, но с другой - действует соглашение правительства с нефтяными компаниями о сдерживании розничных цен. В итоге в какой-то момент реализовывать топливо на внутреннем рынке стало практически невозможно, если АЗС не были готовы работать в минус, отмечает он. "Некоторые независимые заправки подняли цены, некоторые приостановили продажи, а владельцы некоторых решили, что раз не получается заработать на внутреннем рынке, можно заработать на внешнем. Экспортный поток увеличился. Оценка в "несколько миллионов тонн" звучит достаточно корректно, чтобы ею пользоваться", - сказал Фролов. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в сентябре говорил, что оценивает объем серого экспорта топлива из России с начала года в несколько миллионов тонн. После этого был предпринят ряд мер для ограничения серого экспорта, в итоге с 21 сентября весь экспорт топлива был запрещен. Вместе с тем правительство пообещало подготовить и системные меры для рынка. Правительство России в пятницу приняло ряд системных мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме с 1 октября, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также для предотвращения серого экспорта вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Кроме того, повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15% и 12,5% соответственно. "Принятые меры не бьют по основной причине, которая сделала серый экспорт проблемным. Но они вполне адекватны для борьбы с ним: заградительная пошлина вполне может сработать. Но не менее эффективно с этой проблемой помогло бы справиться укрепление рубля", - считает собеседник агентства.

https://ria.ru/20231004/toplivo-1900554692.html

https://ria.ru/20230810/neft-1889040588.html

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экономика, россия, александр фролов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-95, николай шульгинов