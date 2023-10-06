https://ria.ru/20231006/ekspert-1901009393.html
Венгерский эксперт назвал срок жизни Украины без Запада
Венгерский эксперт назвал срок жизни Украины без Запада - РИА Новости, 06.10.2023
Венгерский эксперт назвал срок жизни Украины без Запада
Экономика Украины без западного финансирования рухнет не за неделю, а за сутки, заявил венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради газете Magyar Nemzet,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:14
2023-10-06T17:14
2023-10-06T17:14
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владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
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БУДАПЕШТ, 6 окт - РИА Новости. Экономика Украины без западного финансирования рухнет не за неделю, а за сутки, заявил венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради газете Magyar Nemzet, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина. Ранее Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что украинская экономика не сможет существовать без ежемесячных многомиллиардных вливаний, несмотря на видимость сбалансированности, и если финансирование прекратить, то "через неделю все ляжет". Ногради назвал это заявление "доброжелательным". "Я бы уточнил, по-моему, в течение дня. Сегодня у украинского бюджета доходов меньше, чем украинские военные расходы. Если она не получит западной поддержки, в течение суток не будет плат администрации, здравоохранению, образованию и страна погибнет", - сказал Ногради.
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900993101.html
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украина, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
Украина, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире
Венгерский эксперт назвал срок жизни Украины без Запада
Эксперт: без Запада экономика Украины рухнет не за неделю, а за сутки