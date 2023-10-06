https://ria.ru/20231006/ekspert-1901009393.html

Венгерский эксперт назвал срок жизни Украины без Запада

Венгерский эксперт назвал срок жизни Украины без Запада - РИА Новости, 06.10.2023

Венгерский эксперт назвал срок жизни Украины без Запада

Экономика Украины без западного финансирования рухнет не за неделю, а за сутки, заявил венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради газете Magyar Nemzet,... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T17:14

2023-10-06T17:14

2023-10-06T17:14

украина

россия

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

в мире

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БУДАПЕШТ, 6 окт - РИА Новости. Экономика Украины без западного финансирования рухнет не за неделю, а за сутки, заявил венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради газете Magyar Nemzet, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина. Ранее Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что украинская экономика не сможет существовать без ежемесячных многомиллиардных вливаний, несмотря на видимость сбалансированности, и если финансирование прекратить, то "через неделю все ляжет". Ногради назвал это заявление "доброжелательным". "Я бы уточнил, по-моему, в течение дня. Сегодня у украинского бюджета доходов меньше, чем украинские военные расходы. Если она не получит западной поддержки, в течение суток не будет плат администрации, здравоохранению, образованию и страна погибнет", - сказал Ногради.

https://ria.ru/20231006/ukraina-1900993101.html

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украина, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире