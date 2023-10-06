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Слуцкий допустил, что Россия уведомит ООН об отзыве ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 06.10.2023
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15:20 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/dvzyai-1900965071.html
Слуцкий допустил, что Россия уведомит ООН об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Слуцкий допустил, что Россия уведомит ООН об отзыве ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 06.10.2023
Слуцкий допустил, что Россия уведомит ООН об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что РФ может уведомить генерального Секретаря ООН об отзыве... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:20
2023-10-06T15:20
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
оон
в мире
договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)
лдпр
сша
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что РФ может уведомить генерального Секретаря ООН об отзыве ратификационной грамоты ДВЗЯИ. Президент РФ Владимир Путин в четверг в выступлении на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия может повести себя зеркально к США, которые не ратифицировали документ о запрете испытаний ядерного оружия, и депутаты Госдумы могут его отозвать. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу сказал, что вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ будет поднят на ближайшем заседании Совета Госдумы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что возможность отказа России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. "Мы исходим, прежде всего, из принципа "зеркальности" в отношениях с Вашингтоном… Теоретически, Россия после проведения соответствующих национальных законодательных процедур может уведомить генерального секретаря ООН, представляющего депозитарий по ДВЗЯИ, об отзыве ратификационной грамоты… Речь идет о соблюдении национальных интересов России в сфере безопасности", - сообщил Слуцкий журналистам. По его словам, речь идет о паритете отношений в ядерной сфере, прежде всего, с США, которые подписали ДВЗЯИ, но так его и не ратифицировали. "Более того, во времена администрации (Дональда) Трампа позиция в отношении необходимости ратификации Договора была пересмотрена с последующими заявлениями о готовности американской стороны "если потребуется" "возобновить ядерные испытания". Объяснялось это тогда не только целями поддержания безопасности, но и "обеспечения эффективности ядерного арсенала США". Пришедший к власти в январе 2021 года президент США Джо Байден никаких других заявлений в отношении ДВЗЯИ не сделал. Подвижек к его ратификации в американском Конгрессе также не наблюдается", - отметил политик. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) – многосторонний договор, принятый с целью предотвращения распространения ядерного оружия во всех его аспектах.
https://ria.ru/20231005/interesy-1900829493.html
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госдума рф, леонид слуцкий (политик), оон, в мире, договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи), лдпр, сша
Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик), ООН, В мире, Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ), ЛДПР, США
Слуцкий допустил, что Россия уведомит ООН об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Слуцкий допустил, что Россия уведомит генсека ООН об отзыве ратификации ДВЗЯИ

© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе России Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе России Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе России Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что РФ может уведомить генерального Секретаря ООН об отзыве ратификационной грамоты ДВЗЯИ.
Президент РФ Владимир Путин в четверг в выступлении на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия может повести себя зеркально к США, которые не ратифицировали документ о запрете испытаний ядерного оружия, и депутаты Госдумы могут его отозвать. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу сказал, что вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ будет поднят на ближайшем заседании Совета Госдумы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что возможность отказа России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
Фойе здания Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Сенатор призвал Россию действовать в национальных интересах в вопросе ДВЗЯИ
5 октября, 23:25
"Мы исходим, прежде всего, из принципа "зеркальности" в отношениях с Вашингтоном… Теоретически, Россия после проведения соответствующих национальных законодательных процедур может уведомить генерального секретаря ООН, представляющего депозитарий по ДВЗЯИ, об отзыве ратификационной грамоты… Речь идет о соблюдении национальных интересов России в сфере безопасности", - сообщил Слуцкий журналистам.
По его словам, речь идет о паритете отношений в ядерной сфере, прежде всего, с США, которые подписали ДВЗЯИ, но так его и не ратифицировали.
"Более того, во времена администрации (Дональда) Трампа позиция в отношении необходимости ратификации Договора была пересмотрена с последующими заявлениями о готовности американской стороны "если потребуется" "возобновить ядерные испытания". Объяснялось это тогда не только целями поддержания безопасности, но и "обеспечения эффективности ядерного арсенала США". Пришедший к власти в январе 2021 года президент США Джо Байден никаких других заявлений в отношении ДВЗЯИ не сделал. Подвижек к его ратификации в американском Конгрессе также не наблюдается", - отметил политик.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) – многосторонний договор, принятый с целью предотвращения распространения ядерного оружия во всех его аспектах.
Диспетчерская Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) в Вене - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
Вчера, 11:06
 
Госдума РФЛеонид Слуцкий (политик)ООНВ миреДоговор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)ЛДПРСША
 
 
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