Слуцкий допустил, что Россия уведомит ООН об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Слуцкий допустил, что Россия уведомит генсека ООН об отзыве ратификации ДВЗЯИ
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе России Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе России Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что РФ может уведомить генерального Секретаря ООН об отзыве ратификационной грамоты ДВЗЯИ.
Президент РФ Владимир Путин в четверг в выступлении на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия может повести себя зеркально к США, которые не ратифицировали документ о запрете испытаний ядерного оружия, и депутаты Госдумы могут его отозвать. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу сказал, что вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ будет поднят на ближайшем заседании Совета Госдумы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что возможность отказа России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
"Мы исходим, прежде всего, из принципа "зеркальности" в отношениях с Вашингтоном… Теоретически, Россия после проведения соответствующих национальных законодательных процедур может уведомить генерального секретаря ООН, представляющего депозитарий по ДВЗЯИ, об отзыве ратификационной грамоты… Речь идет о соблюдении национальных интересов России в сфере безопасности", - сообщил Слуцкий журналистам.
По его словам, речь идет о паритете отношений в ядерной сфере, прежде всего, с США, которые подписали ДВЗЯИ, но так его и не ратифицировали.
"Более того, во времена администрации (Дональда) Трампа позиция в отношении необходимости ратификации Договора была пересмотрена с последующими заявлениями о готовности американской стороны "если потребуется" "возобновить ядерные испытания". Объяснялось это тогда не только целями поддержания безопасности, но и "обеспечения эффективности ядерного арсенала США". Пришедший к власти в январе 2021 года президент США Джо Байден никаких других заявлений в отношении ДВЗЯИ не сделал. Подвижек к его ратификации в американском Конгрессе также не наблюдается", - отметил политик.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) – многосторонний договор, принятый с целью предотвращения распространения ядерного оружия во всех его аспектах.