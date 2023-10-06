https://ria.ru/20231006/dvzyai-1900965071.html

Слуцкий допустил, что Россия уведомит ООН об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Слуцкий допустил, что Россия уведомит ООН об отзыве ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 06.10.2023

Слуцкий допустил, что Россия уведомит ООН об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что РФ может уведомить генерального Секретаря ООН об отзыве... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:20

2023-10-06T15:20

2023-10-06T15:20

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

оон

в мире

договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)

лдпр

сша

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что РФ может уведомить генерального Секретаря ООН об отзыве ратификационной грамоты ДВЗЯИ. Президент РФ Владимир Путин в четверг в выступлении на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия может повести себя зеркально к США, которые не ратифицировали документ о запрете испытаний ядерного оружия, и депутаты Госдумы могут его отозвать. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу сказал, что вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ будет поднят на ближайшем заседании Совета Госдумы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что возможность отказа России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. "Мы исходим, прежде всего, из принципа "зеркальности" в отношениях с Вашингтоном… Теоретически, Россия после проведения соответствующих национальных законодательных процедур может уведомить генерального секретаря ООН, представляющего депозитарий по ДВЗЯИ, об отзыве ратификационной грамоты… Речь идет о соблюдении национальных интересов России в сфере безопасности", - сообщил Слуцкий журналистам. По его словам, речь идет о паритете отношений в ядерной сфере, прежде всего, с США, которые подписали ДВЗЯИ, но так его и не ратифицировали. "Более того, во времена администрации (Дональда) Трампа позиция в отношении необходимости ратификации Договора была пересмотрена с последующими заявлениями о готовности американской стороны "если потребуется" "возобновить ядерные испытания". Объяснялось это тогда не только целями поддержания безопасности, но и "обеспечения эффективности ядерного арсенала США". Пришедший к власти в январе 2021 года президент США Джо Байден никаких других заявлений в отношении ДВЗЯИ не сделал. Подвижек к его ратификации в американском Конгрессе также не наблюдается", - отметил политик. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) – многосторонний договор, принятый с целью предотвращения распространения ядерного оружия во всех его аспектах.

https://ria.ru/20231005/interesy-1900829493.html

https://ria.ru/20231006/dogovor-1900877760.html

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госдума рф, леонид слуцкий (политик), оон, в мире, договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи), лдпр, сша