https://ria.ru/20231006/dvzyai-1900927105.html
В Совфеде прокомментировали возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ
В Совфеде прокомментировали возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 06.10.2023
В Совфеде прокомментировали возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ
Возможный отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает автоматически начала испытаний Россией ядерного оружия, но РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:18
2023-10-06T13:18
2023-10-06T13:59
россия
владимир джабаров
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Возможный отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает автоматически начала испытаний Россией ядерного оружия, но при необходимости она может возобновить испытания, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.В ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, не ратифицировавшим документ о запрете испытаний ядерного оружия, депутаты Госдумы могут отозвать ратификацию.На вопрос ведущего телеканала "Вместе-РФ", приведет ли решение об отзыве ратификации договора к автоматическому началу испытаний ядерного вооружения, Джабаров ответил: "Это не значит, что автоматически они начнутся, но это развязывает нам руки, если будет такая необходимость, мы можем (их) возобновить".Сенатор выразил уверенность, что если такая инициатива будет внесена в Госдуму, то парламентарии поддержат дератификацию.Джабаров отметил, что пока не может сказать, каков возможный механизм дератификации договора. Он не исключил, что президент может отозвать подпись под документом.Замглавы международного комитета СФ также считает, что отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ окажет сильный эффект на западных политиков.Политик напомнил, что в соответствии с доктриной Россия может использовать ядерное оружие в двух случаях - как ответ на ядерную угрозу либо угрозу суверенитету страны. Джабаров также полагает, что "нет необходимости его (ядерное оружие) использовать на Украине".
https://ria.ru/20231006/peskov-1900928957.html
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россия, владимир джабаров, совет федерации рф, политика
Россия, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Политика
В Совфеде прокомментировали возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ
Джабаров: возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает начала испытаний РФ ЯО
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Возможный отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает автоматически начала испытаний Россией ядерного оружия, но при необходимости она может возобновить испытания, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
В ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин
отметил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США
, не ратифицировавшим документ о запрете испытаний ядерного оружия, депутаты Госдумы
могут отозвать ратификацию.
Песков прокомментировал возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ
На вопрос ведущего телеканала "Вместе-РФ", приведет ли решение об отзыве ратификации договора к автоматическому началу испытаний ядерного вооружения, Джабаров ответил: "Это не значит, что автоматически они начнутся, но это развязывает нам руки, если будет такая необходимость, мы можем (их) возобновить".
Сенатор выразил уверенность, что если такая инициатива будет внесена в Госдуму, то парламентарии поддержат дератификацию.
Джабаров отметил, что пока не может сказать, каков возможный механизм дератификации договора. Он не исключил, что президент может отозвать подпись под документом.
Замглавы международного комитета СФ также считает, что отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ окажет сильный эффект на западных политиков.
Политик напомнил, что в соответствии с доктриной Россия может использовать ядерное оружие в двух случаях - как ответ на ядерную угрозу либо угрозу суверенитету страны. Джабаров также полагает, что "нет необходимости его (ядерное оружие) использовать на Украине".
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний