https://ria.ru/20231006/duma-1900913594.html
Совет Думы обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ 9 октября
Совет Думы обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ 9 октября - РИА Новости, 06.10.2023
Совет Думы обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ 9 октября
Совет Думы обсудит 9 октября в 16.00 вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, ответила глава комитета по вопросам... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:34
2023-10-06T12:34
2023-10-06T13:15
госдума рф
россия
одвзяи
вашингтон (штат)
дмитрий белик
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Совет Думы обсудит 9 октября в 16.00 вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, ответила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина на вопрос РИА Новости о дате обсуждения отзыва ратификации."Ближайший Совет Думы состоится в понедельник в 16.00. Очевидна реакция председателя Думы на слова президента, потому что ратификация носила односторонний характер, Соединённые Штаты не ратифицировали договор о всеобъемлющей отмене, поэтому вполне резонно поставить этот вопрос на отмену ратификации, это может сделать только законодательный орган власти - Государственная Дума", - сказала Останина.Также об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, уточнив, что отмена ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – это "закономерный шаг России в сложившейся ситуации, в условиях того, что Вашингтон со своей стороны данный договор не ратифицировал". Поэтому, по его мнению, России необходимо соответствующе реагировать на это."На заседании Совета Госдумы в понедельник будет рассмотрен вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Этот вопрос касается безопасности нашей страны", - сказал Белик.
https://ria.ru/20231005/putin-1900832061.html
https://ria.ru/20231006/smi-1900922544.html
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госдума рф, россия, одвзяи, вашингтон (штат), дмитрий белик
Госдума РФ, Россия, ОДВЗЯИ, Вашингтон (штат), Дмитрий Белик
Совет Думы обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ 9 октября
Останина: Совет Думы обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ 9 октября