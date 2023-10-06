https://ria.ru/20231006/dtp-1900947498.html

В ДТП под Волгоградом пострадали шесть человек

В ДТП под Волгоградом пострадали шесть человек - РИА Новости, 06.10.2023

В ДТП под Волгоградом пострадали шесть человек

Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении трех автомобилей на трассе в Волгоградской области, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:26

2023-10-06T14:26

2023-10-06T15:05

происшествия

авто

волгоградская область

дубовский район

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ВОЛГОГРАД, 6 окт - РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении трех автомобилей на трассе в Волгоградской области, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по региону.По информации ведомства, в пятницу около 10.30 на трассе в Дубовском районе водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением и съехал на обочину, после чего выехал на встречную полосу и автомобиль столкнулся с "Газелью" и Kia. Затем Mitsubishi перевернулся."В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое несовершеннолетних - 2013 и 2018 годов рождения ", - говорится в сообщении полиции.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, после ДТП были госпитализированы в районную больницу пять человек: двое детей 2018 и 2013 годов рождения, две женщины и мужчина.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

волгоградская область

дубовский район

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происшествия, авто, волгоградская область, дубовский район