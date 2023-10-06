https://ria.ru/20231006/dtp-1900861028.html
В Москве произошло смертельное ДТП
В Москве произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 06.10.2023
В Москве произошло смертельное ДТП
Авария с участием грузового автомобиля и легковушки произошла на внешней стороне 97-го километра МКАД, водитель легковушки погиб на месте, движение на месте ДТП РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T09:46
2023-10-06T09:46
2023-10-06T09:46
происшествия
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авто
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Авария с участием грузового автомобиля и легковушки произошла на внешней стороне 97-го километра МКАД, водитель легковушки погиб на месте, движение на месте ДТП затруднено, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне 97-го километра МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено, осуществляется по 2 полосам из 5", - сказано в сообщении. Отмечается, что согласно информации госавтоинспекции Москвы, водитель легковушки скончался на месте от полученных травм. На видео видно, что водитель грузовика въехал в стоящую на одной из полос легковую машину, от чего ее развернуло. "По предварительным данным в 08.12 на внешней стороне 97 км МКАД водитель грузового автомобиля совершил наезд на стоящий во второй полосе автомобиль "Мицубиси"", - добавили в дептрансе.
https://ria.ru/20231005/dtp-1900736074.html
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
В Москве произошло смертельное ДТП
В Москве в ДТП с участием грузового автомобиля и легковушки погиб человек
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Авария с участием грузового автомобиля и легковушки произошла на внешней стороне 97-го километра МКАД, водитель легковушки погиб на месте, движение на месте ДТП затруднено, сообщили в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
"На внешней стороне 97-го километра МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено, осуществляется по 2 полосам из 5", - сказано в сообщении.
Отмечается, что согласно информации госавтоинспекции Москвы, водитель легковушки скончался на месте от полученных травм.
На видео видно, что водитель грузовика въехал в стоящую на одной из полос легковую машину, от чего ее развернуло.
"По предварительным данным в 08.12 на внешней стороне 97 км МКАД водитель грузового автомобиля совершил наезд на стоящий во второй полосе автомобиль "Мицубиси"", - добавили в дептрансе.
Водителю грузовика, устроившему ДТП в Москве, запросили 14 лет колонии