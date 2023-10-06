https://ria.ru/20231006/dtp-1900861028.html

В Москве произошло смертельное ДТП

В Москве произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 06.10.2023

В Москве произошло смертельное ДТП

Авария с участием грузового автомобиля и легковушки произошла на внешней стороне 97-го километра МКАД, водитель легковушки погиб на месте, движение на месте ДТП РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T09:46

2023-10-06T09:46

2023-10-06T09:46

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Авария с участием грузового автомобиля и легковушки произошла на внешней стороне 97-го километра МКАД, водитель легковушки погиб на месте, движение на месте ДТП затруднено, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне 97-го километра МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено, осуществляется по 2 полосам из 5", - сказано в сообщении. Отмечается, что согласно информации госавтоинспекции Москвы, водитель легковушки скончался на месте от полученных травм. На видео видно, что водитель грузовика въехал в стоящую на одной из полос легковую машину, от чего ее развернуло. "По предварительным данным в 08.12 на внешней стороне 97 км МКАД водитель грузового автомобиля совершил наезд на стоящий во второй полосе автомобиль "Мицубиси"", - добавили в дептрансе.

https://ria.ru/20231005/dtp-1900736074.html

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2023

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происшествия, москва, авто