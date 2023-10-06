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Под Самарой два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 06.10.2023
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07:51 06.10.2023 (обновлено: 11:00 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/dtp-1900848257.html
Под Самарой два человека погибли в ДТП
Под Самарой два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 06.10.2023
Под Самарой два человека погибли в ДТП
Легковой автомобиль столкнулся с фурой на федеральной трассе в Сызранском районе Самарской области, в результате два человека погибли, еще один пострадал,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T07:51
2023-10-06T11:00
происшествия
авто
самарская область
самара
сызранский район
угибдд
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САРАТОВ, 6 окт - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с фурой на федеральной трассе в Сызранском районе Самарской области, в результате два человека погибли, еще один пострадал, сообщили в региональном главке МВД. ДТП произошло в 6.45 (5.45 мск) на 897-м километре трассы М-5 "Урал". "По предварительным данным, легковой автомобиль Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Mercedes. В рамках проводимой проверки сотрудники ОВД назначат и проведут необходимые экспертизы для определения степени виновности каждого из участников ДТП... Предварительно двое погибших, один пострадавший. Выехал на место ДТП заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Александр Ремиз", - сказали журналистам в пресс-службе главка. Уточняется, что в районе места ДТП организовано реверсивное движение. Пресс-служба государственного казенного учреждения Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям" распространила видео, на котором запечатлено, как легковой автомобиль сильно смятый лежит перевернутым у обочины, рядом лежит тело одного из погибших, а фура с поврежденной передней частью кабины стоит посреди дороги.
https://ria.ru/20231006/dtp-1900846862.html
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самарская область
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происшествия, авто, самарская область, самара, сызранский район, угибдд
Происшествия, Авто, Самарская область, Самара, Сызранский район, УГИБДД
Под Самарой два человека погибли в ДТП

МВД: на федеральной трассе под Самарой два человека погибли в ДТП с фурой

© Фото : ГУ МВД России по Самарской области/ВКонтактеМесто ДТП, где легковой автомобиль столкнулся с фурой на федеральной трассе в Сызранском районе Самарской области. 6 октября 2023
Место ДТП, где легковой автомобиль столкнулся с фурой на федеральной трассе в Сызранском районе Самарской области. 6 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : ГУ МВД России по Самарской области/ВКонтакте
Место ДТП, где легковой автомобиль столкнулся с фурой на федеральной трассе в Сызранском районе Самарской области. 6 октября 2023
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 6 окт - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с фурой на федеральной трассе в Сызранском районе Самарской области, в результате два человека погибли, еще один пострадал, сообщили в региональном главке МВД.
ДТП произошло в 6.45 (5.45 мск) на 897-м километре трассы М-5 "Урал".
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"По предварительным данным, легковой автомобиль Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Mercedes. В рамках проводимой проверки сотрудники ОВД назначат и проведут необходимые экспертизы для определения степени виновности каждого из участников ДТП... Предварительно двое погибших, один пострадавший. Выехал на место ДТП заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Александр Ремиз", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
Уточняется, что в районе места ДТП организовано реверсивное движение.
Пресс-служба государственного казенного учреждения Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям" распространила видео, на котором запечатлено, как легковой автомобиль сильно смятый лежит перевернутым у обочины, рядом лежит тело одного из погибших, а фура с поврежденной передней частью кабины стоит посреди дороги.
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