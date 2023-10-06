https://ria.ru/20231006/dorogi-1901085571.html
В Москве проведут первую в сезоне противогололедную обработку дорог
В Москве проведут первую в сезоне противогололедную обработку дорог - РИА Новости, 06.10.2023
В Москве проведут первую в сезоне противогололедную обработку дорог
Первую в сезоне противогололедную обработку дорог проведут в Москве в ночь на субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T23:04
2023-10-06T23:04
2023-10-06T23:05
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
москва сегодня: мегаполис для жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729580030_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_d92434ac4711f0b4febe940145546eeb.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Первую в сезоне противогололедную обработку дорог проведут в Москве в ночь на субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Согласно прогнозу синоптиков, в связи с дождем и ожидаемым понижением температуры воздуха до минус 2 градусов предстоящей ночью и утром в субботу на дорогах местами возможна гололедица. В связи с этим принято решение провести первую в сезоне противогололедную обработку дорог. Особое внимание будем обращать на состояние опасных участков улично-дорожной сети – мостов, тоннелей, низинных мест, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что работы по противогололедной обработке начнутся ориентировочно в 3.00 субботы. "Просим водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и не препятствовать работе коммунальных служб", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20230930/dorogi-1899614253.html
https://ria.ru/20230914/patrulirovanie-1896400304.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729580030_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7de375375bca1b30f83688c6f50094f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве проведут первую в сезоне противогололедную обработку дорог
В Москве ночью проведут первую в сезоне противогололедную обработку дорог