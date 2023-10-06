https://ria.ru/20231006/dorogi-1901085571.html

В Москве проведут первую в сезоне противогололедную обработку дорог

В Москве проведут первую в сезоне противогололедную обработку дорог - РИА Новости, 06.10.2023

В Москве проведут первую в сезоне противогололедную обработку дорог

Первую в сезоне противогололедную обработку дорог проведут в Москве в ночь на субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T23:04

2023-10-06T23:04

2023-10-06T23:05

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Первую в сезоне противогололедную обработку дорог проведут в Москве в ночь на субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Согласно прогнозу синоптиков, в связи с дождем и ожидаемым понижением температуры воздуха до минус 2 градусов предстоящей ночью и утром в субботу на дорогах местами возможна гололедица. В связи с этим принято решение провести первую в сезоне противогололедную обработку дорог. Особое внимание будем обращать на состояние опасных участков улично-дорожной сети – мостов, тоннелей, низинных мест, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что работы по противогололедной обработке начнутся ориентировочно в 3.00 субботы. "Просим водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и не препятствовать работе коммунальных служб", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20230930/dorogi-1899614253.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков