https://ria.ru/20231006/donetsk-1900971520.html
Украинский ударный дрон атаковал Донецк
Украинский ударный дрон атаковал Донецк - РИА Новости, 06.10.2023
Украинский ударный дрон атаковал Донецк
Украинские войска атаковали с ударного беспилотного летательного аппарата Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:27
2023-10-06T15:27
2023-10-06T19:33
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали с ударного беспилотного летательного аппарата Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.45 - город Донецк (Кировский район): ударный БПЛА", - говорится в сообщении представительства.Позже представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска сбросили с беспилотника по Донецку взрывоопасный предмет, в результате чего пострадал мирный житель 1972 года рождения.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о трех обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
донецк
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинский ударный дрон атаковал Донецк
Представительство ДНР: украинский ударный дрон атаковал Кировский район Донецка