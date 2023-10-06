https://ria.ru/20231006/donetsk-1900971520.html

Украинский ударный дрон атаковал Донецк

Украинский ударный дрон атаковал Донецк - РИА Новости, 06.10.2023

Украинский ударный дрон атаковал Донецк

Украинские войска атаковали с ударного беспилотного летательного аппарата Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:27

2023-10-06T15:27

2023-10-06T19:33

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали с ударного беспилотного летательного аппарата Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.45 - город Донецк (Кировский район): ударный БПЛА", - говорится в сообщении представительства.Позже представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска сбросили с беспилотника по Донецку взрывоопасный предмет, в результате чего пострадал мирный житель 1972 года рождения.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о трех обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

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кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия