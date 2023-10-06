https://ria.ru/20231006/dollar-1900970548.html

Доллар на Мосбирже опустился ниже ста рублей

Доллар на Мосбирже опустился ниже ста рублей - РИА Новости, 06.10.2023

Доллар на Мосбирже опустился ниже ста рублей

Курс российской валюты на дневных торгах усиливает рост: доллар опустился ниже 100 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:25

2023-10-06T15:25

2023-10-06T15:51

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Курс российской валюты на дневных торгах усиливает рост: доллар опустился ниже 100 рублей, следует из данных Московской биржи.По данным на 15:23 мск, американская валюта дешевеет на 60 копеек — до 99,81 рубля.Евро снижается на 47 копеек — до 105,30 рубля.Юань — на девять копеек, до 13,64 рубля.Российский рынок акций незначительно снижается в первую половину торговой сессии. Индекс Мосбиржи к 13:21 мск упал на 0,12 процента — до 3127,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,10 процента, до 981,64 пункта.Нефть прибавляет в цене 0,1 процента, до 84,2 доллара за баррель сорта Brent.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа