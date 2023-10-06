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Доллар на Мосбирже опустился ниже ста рублей
Доллар на Мосбирже опустился ниже ста рублей - РИА Новости, 06.10.2023
Доллар на Мосбирже опустился ниже ста рублей
Курс российской валюты на дневных торгах усиливает рост: доллар опустился ниже 100 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:25
2023-10-06T15:25
2023-10-06T15:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Курс российской валюты на дневных торгах усиливает рост: доллар опустился ниже 100 рублей, следует из данных Московской биржи.По данным на 15:23 мск, американская валюта дешевеет на 60 копеек — до 99,81 рубля.Евро снижается на 47 копеек — до 105,30 рубля.Юань — на девять копеек, до 13,64 рубля.Российский рынок акций незначительно снижается в первую половину торговой сессии. Индекс Мосбиржи к 13:21 мск упал на 0,12 процента — до 3127,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,10 процента, до 981,64 пункта.Нефть прибавляет в цене 0,1 процента, до 84,2 доллара за баррель сорта Brent.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Доллар на Мосбирже опустился ниже ста рублей
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 100 рублей
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Курс российской валюты на дневных торгах усиливает рост: доллар опустился ниже 100 рублей, следует из данных
Московской биржи.
По данным на 15:23 мск, американская валюта дешевеет на 60 копеек — до 99,81 рубля.
Евро снижается на 47 копеек — до 105,30 рубля.
Юань — на девять копеек, до 13,64 рубля.
Российский рынок акций незначительно снижается в первую половину торговой сессии. Индекс Мосбиржи к 13:21 мск упал на 0,12 процента — до 3127,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,10 процента, до 981,64 пункта.
Нефть прибавляет в цене 0,1 процента, до 84,2 доллара за баррель сорта Brent.