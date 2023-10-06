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Недвижимость экс-адвоката Трампа могут арестовать за неуплату налогов - РИА Новости, 06.10.2023
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17:38 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/dolg-1901018819.html
Недвижимость экс-адвоката Трампа могут арестовать за неуплату налогов
Недвижимость экс-адвоката Трампа могут арестовать за неуплату налогов - РИА Новости, 06.10.2023
Недвижимость экс-адвоката Трампа могут арестовать за неуплату налогов
Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани имеет задолженность по уплате федеральных налогов на сумму более полумиллиона долларов, сообщает РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:38
2023-10-06T17:38
в мире
сша
флорида
джорджия
дональд трамп
руди джулиани
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ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани имеет задолженность по уплате федеральных налогов на сумму более полумиллиона долларов, сообщает в пятницу телеканал CBS со ссылкой на официальные документы. Согласно этим данным, общая сумма неуплаченных Джулиани налогов за 2021 год по состоянию на август составляла около 549,4 тысячи долларов. На фоне столь значительной задолженности юрист получил уведомление от Налогового управления (IRS) США, в котором говорилось, что принадлежащей Джулиани недвижимости во Флориде грозит арест. Между тем, пресс-секретарь адвоката Тед Гудман, комментируя данный сюжет, заявил, что известный адвокат "имеет официальное соглашение с IRS касательно погашения своих налоговых обязательств". Адвокат Трампа является ответчиком по ряду инициированных против него исков, один из процессов должен начаться в Джорджии в декабре. В сентябре новый иск против Джулиани подал один из работавших с ним юристов, он считает, что бывший мэр недоплатил ему, и требует компенсацию в 1,3 миллиона долларов.
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в мире, сша, флорида, джорджия, дональд трамп, руди джулиани
В мире, США, Флорида, Джорджия, Дональд Трамп, Руди Джулиани
Недвижимость экс-адвоката Трампа могут арестовать за неуплату налогов

CBS: экс-адвокат Трампа Джулиани не выплатил налоги на 550 тысяч долларов

© AP Photo / Andrew HarnikБывший адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани
Бывший адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Бывший адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани имеет задолженность по уплате федеральных налогов на сумму более полумиллиона долларов, сообщает в пятницу телеканал CBS со ссылкой на официальные документы.
Согласно этим данным, общая сумма неуплаченных Джулиани налогов за 2021 год по состоянию на август составляла около 549,4 тысячи долларов. На фоне столь значительной задолженности юрист получил уведомление от Налогового управления (IRS) США, в котором говорилось, что принадлежащей Джулиани недвижимости во Флориде грозит арест.
Между тем, пресс-секретарь адвоката Тед Гудман, комментируя данный сюжет, заявил, что известный адвокат "имеет официальное соглашение с IRS касательно погашения своих налоговых обязательств".
Адвокат Трампа является ответчиком по ряду инициированных против него исков, один из процессов должен начаться в Джорджии в декабре. В сентябре новый иск против Джулиани подал один из работавших с ним юристов, он считает, что бывший мэр недоплатил ему, и требует компенсацию в 1,3 миллиона долларов.
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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В миреСШАФлоридаДжорджияДональд ТрампРуди Джулиани
 
 
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