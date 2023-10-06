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В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры - РИА Новости, 06.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:51 06.10.2023 (обновлено: 18:59 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/dnepropetrovsk-1901040073.html
В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры
В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры - РИА Новости, 06.10.2023
В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры и линия электропередачи повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил в пятницу глава областного совета... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:51
2023-10-06T18:59
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
николай лукашук
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Объект инфраструктуры и линия электропередачи повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил в пятницу глава областного совета Николай Лукашук в Telegram-канале."Никополь… Повреждены… инфраструктурный объект… линия электропередачи", - написал Лукашук в своем Telegram-канале. О каком именно инфраструктурном объекте идет речь, Лукашук не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230926/povrezhdenie-1898627952.html
днепропетровская область
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днепропетровская область, украина, николай лукашук, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, Николай Лукашук, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры

Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в днепропетровском Никополе

© Фото : 🇺🇦Микола Лукашук – голова ДОР/Telegram Последствия повреждения объекта инфраструктуры в городе Никополь Днепропетровской области на Украине. 6 октября 2023
Последствия повреждения объекта инфраструктуры в городе Никополь Днепропетровской области на Украине. 6 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : 🇺🇦Микола Лукашук – голова ДОР/Telegram
Последствия повреждения объекта инфраструктуры в городе Никополь Днепропетровской области на Украине. 6 октября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Объект инфраструктуры и линия электропередачи повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил в пятницу глава областного совета Николай Лукашук в Telegram-канале.
"Никополь… Повреждены… инфраструктурный объект… линия электропередачи", - написал Лукашук в своем Telegram-канале.
О каком именно инфраструктурном объекте идет речь, Лукашук не уточнил.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьУкраинаНиколай ЛукашукВооруженные силы РФ
 
 
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