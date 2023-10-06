https://ria.ru/20231006/dnepropetrovsk-1901040073.html
В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры
В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры - РИА Новости, 06.10.2023
В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры и линия электропередачи повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил в пятницу глава областного совета... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:51
2023-10-06T18:51
2023-10-06T18:59
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
николай лукашук
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901041206_0:76:890:576_1920x0_80_0_0_c3be3a2791db3ba0c34a4f8b002b411d.jpg
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Объект инфраструктуры и линия электропередачи повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил в пятницу глава областного совета Николай Лукашук в Telegram-канале."Никополь… Повреждены… инфраструктурный объект… линия электропередачи", - написал Лукашук в своем Telegram-канале. О каком именно инфраструктурном объекте идет речь, Лукашук не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230926/povrezhdenie-1898627952.html
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901041206_47:0:815:576_1920x0_80_0_0_6976710369d3483a37ee726c442702c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, украина, николай лукашук, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, Николай Лукашук, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры
Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в днепропетровском Никополе