https://ria.ru/20231006/dnepropetrovsk-1901040073.html

В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры

В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры - РИА Новости, 06.10.2023

В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры и линия электропередачи повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил в пятницу глава областного совета... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T18:51

2023-10-06T18:51

2023-10-06T18:59

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

украина

николай лукашук

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Объект инфраструктуры и линия электропередачи повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил в пятницу глава областного совета Николай Лукашук в Telegram-канале."Никополь… Повреждены… инфраструктурный объект… линия электропередачи", - написал Лукашук в своем Telegram-канале. О каком именно инфраструктурном объекте идет речь, Лукашук не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230926/povrezhdenie-1898627952.html

днепропетровская область

украина

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днепропетровская область, украина, николай лукашук, вооруженные силы рф