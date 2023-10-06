https://ria.ru/20231006/dizel-1900856710.html

В России частично сняли ограничения на экспорт дизтоплива по трубопроводам

В России частично сняли ограничения на экспорт дизтоплива по трубопроводам - РИА Новости, 06.10.2023

В России частично сняли ограничения на экспорт дизтоплива по трубопроводам

Правительство РФ сняло ограничения на экспорт дизельного топлива в порты по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T09:15

2023-10-06T09:15

2023-10-06T09:26

экономика

россия

топливо

дт (дизельное топливо)

правительство рф

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство РФ сняло ограничения на экспорт дизельного топлива в порты по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного, сообщила пресс-служба кабмина. "Правительством сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231006/toplivo-1900854663.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, топливо, дт (дизельное топливо), правительство рф