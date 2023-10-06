https://ria.ru/20231006/dizel-1900856710.html
В России частично сняли ограничения на экспорт дизтоплива по трубопроводам
В России частично сняли ограничения на экспорт дизтоплива по трубопроводам - РИА Новости, 06.10.2023
В России частично сняли ограничения на экспорт дизтоплива по трубопроводам
Правительство РФ сняло ограничения на экспорт дизельного топлива в порты по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T09:15
2023-10-06T09:15
2023-10-06T09:26
экономика
россия
топливо
дт (дизельное топливо)
правительство рф
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство РФ сняло ограничения на экспорт дизельного топлива в порты по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного, сообщила пресс-служба кабмина. "Правительством сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231006/toplivo-1900854663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, топливо, дт (дизельное топливо), правительство рф
Экономика, Россия, Топливо, ДТ (дизельное топливо), Правительство РФ
В России частично сняли ограничения на экспорт дизтоплива по трубопроводам
Правительство частично сняло ограничения на экспорт дизтоплива по трубопроводам