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Диагностику рака полости рта прошли более 180 тысяч жителей Подмосковья - РИА Новости, 06.10.2023
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Новости Подмосковья
 
16:26 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/diagnostika-1900990765.html
Диагностику рака полости рта прошли более 180 тысяч жителей Подмосковья
Диагностику рака полости рта прошли более 180 тысяч жителей Подмосковья - РИА Новости, 06.10.2023
Диагностику рака полости рта прошли более 180 тысяч жителей Подмосковья
Скрининг на рак полости рта или люминесцентную стоматоскопию в Подмосковье с начала года прошли более 180 тысяч человек, благодаря диагностике пациентам в... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:26
2023-10-06T16:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Скрининг на рак полости рта или люминесцентную стоматоскопию в Подмосковье с начала года прошли более 180 тысяч человек, благодаря диагностике пациентам в короткие сроки помогают выявить онкологическое заболевание еще на ранних стадиях, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Регулярная диагностика позволяет своевременно обнаружить опасные заболевания, в том числе онкологические. С начала года в Подмосковье скрининг на рак полости рта прошли более 180 тысяч человек. У 315 пациентов было обнаружено онкологическое заболевание полости рта, из них у 123 удалось обнаружить онкологию на ранних (первой и второй стадиях), все пациенты направлены на лечение", - рассказала Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона. В ведомстве напомнили, что диагностика проводится бесплатно. Процедура проходит с помощью очков и специальной лампы, которую направляют в полость рта, любое отклонение от нормы светится иначе.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Диагностику рака полости рта прошли более 180 тысяч жителей Подмосковья

CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области (cropped) / Диагностика онкологических заболеваний полости рта в Подмосковье
Диагностика онкологических заболеваний полости рта в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области (cropped) /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Скрининг на рак полости рта или люминесцентную стоматоскопию в Подмосковье с начала года прошли более 180 тысяч человек, благодаря диагностике пациентам в короткие сроки помогают выявить онкологическое заболевание еще на ранних стадиях, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
"Регулярная диагностика позволяет своевременно обнаружить опасные заболевания, в том числе онкологические. С начала года в Подмосковье скрининг на рак полости рта прошли более 180 тысяч человек. У 315 пациентов было обнаружено онкологическое заболевание полости рта, из них у 123 удалось обнаружить онкологию на ранних (первой и второй стадиях), все пациенты направлены на лечение", - рассказала Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В ведомстве напомнили, что диагностика проводится бесплатно. Процедура проходит с помощью очков и специальной лампы, которую направляют в полость рта, любое отклонение от нормы светится иначе.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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