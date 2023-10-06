https://ria.ru/20231006/diagnostika-1900990765.html
Диагностику рака полости рта прошли более 180 тысяч жителей Подмосковья
Диагностику рака полости рта прошли более 180 тысяч жителей Подмосковья - РИА Новости, 06.10.2023
Диагностику рака полости рта прошли более 180 тысяч жителей Подмосковья
Скрининг на рак полости рта или люминесцентную стоматоскопию в Подмосковье с начала года прошли более 180 тысяч человек, благодаря диагностике пациентам в... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:26
2023-10-06T16:26
2023-10-06T16:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Скрининг на рак полости рта или люминесцентную стоматоскопию в Подмосковье с начала года прошли более 180 тысяч человек, благодаря диагностике пациентам в короткие сроки помогают выявить онкологическое заболевание еще на ранних стадиях, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Регулярная диагностика позволяет своевременно обнаружить опасные заболевания, в том числе онкологические. С начала года в Подмосковье скрининг на рак полости рта прошли более 180 тысяч человек. У 315 пациентов было обнаружено онкологическое заболевание полости рта, из них у 123 удалось обнаружить онкологию на ранних (первой и второй стадиях), все пациенты направлены на лечение", - рассказала Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона. В ведомстве напомнили, что диагностика проводится бесплатно. Процедура проходит с помощью очков и специальной лампы, которую направляют в полость рта, любое отклонение от нормы светится иначе.
https://ria.ru/20231006/ginekologiya-1900887062.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова