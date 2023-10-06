https://ria.ru/20231006/diagnostika-1900990765.html

Диагностику рака полости рта прошли более 180 тысяч жителей Подмосковья

Диагностику рака полости рта прошли более 180 тысяч жителей Подмосковья - РИА Новости, 06.10.2023

Диагностику рака полости рта прошли более 180 тысяч жителей Подмосковья

Скрининг на рак полости рта или люминесцентную стоматоскопию в Подмосковье с начала года прошли более 180 тысяч человек, благодаря диагностике пациентам в... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T16:26

2023-10-06T16:26

2023-10-06T16:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900982811_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_ac52e76896175c8abd383c36e350d1b0.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Скрининг на рак полости рта или люминесцентную стоматоскопию в Подмосковье с начала года прошли более 180 тысяч человек, благодаря диагностике пациентам в короткие сроки помогают выявить онкологическое заболевание еще на ранних стадиях, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Регулярная диагностика позволяет своевременно обнаружить опасные заболевания, в том числе онкологические. С начала года в Подмосковье скрининг на рак полости рта прошли более 180 тысяч человек. У 315 пациентов было обнаружено онкологическое заболевание полости рта, из них у 123 удалось обнаружить онкологию на ранних (первой и второй стадиях), все пациенты направлены на лечение", - рассказала Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона. В ведомстве напомнили, что диагностика проводится бесплатно. Процедура проходит с помощью очков и специальной лампы, которую направляют в полость рта, любое отклонение от нормы светится иначе.

https://ria.ru/20231006/ginekologiya-1900887062.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова