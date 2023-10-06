https://ria.ru/20231006/deti-siroty-1900954609.html
Более 750 детей-сирот Подмосковья обеспечили жильем в 2023 году
Более 750 детей-сирот Подмосковья обеспечили жильем в 2023 году - РИА Новости, 06.10.2023
Более 750 детей-сирот Подмосковья обеспечили жильем в 2023 году
В Московской области свыше 750 детей-сирот обеспечили жильем с начала текущего года, большинство из низ получили квартиры, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:53
2023-10-06T14:53
2023-10-06T14:53
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Московской области свыше 750 детей-сирот обеспечили жильем с начала текущего года, большинство из низ получили квартиры, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "С начала этого года в регионе обеспечены жильем свыше 750 детей-сирот, а это 86% от общего количества запланированного на текущий год. 483 ребенка получили квартиры, а 271 - купили квартиры самостоятельно, выбрав получение жилищного сертификата", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что срок выдачи сертификата был продлен до 1 ноября. В пресс-службе рассказали о преимуществах жилищного сертификата: квартира оформляется сразу в собственность, и ребенок может выбрать жилье в любом муниципалитете региона. "В Московской области в этом году 876 сирот будут обеспечены жильем. На данные цели из бюджета региона выделено 3,9 миллиарда рублей", - пояснила Болатаева.
https://ria.ru/20230802/stipendiya-1887795157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), жилье, сироты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье, Сироты
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Московской области свыше 750 детей-сирот обеспечили жильем с начала текущего года, большинство из низ получили квартиры, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"С начала этого года в регионе обеспечены жильем свыше 750 детей-сирот, а это 86% от общего количества запланированного на текущий год. 483 ребенка получили квартиры, а 271 - купили квартиры самостоятельно, выбрав получение жилищного сертификата", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что срок выдачи сертификата был продлен до 1 ноября. В пресс-службе рассказали о преимуществах жилищного сертификата: квартира оформляется сразу в собственность, и ребенок может выбрать жилье в любом муниципалитете региона.
"В Московской области
в этом году 876 сирот будут обеспечены жильем. На данные цели из бюджета региона выделено 3,9 миллиарда рублей", - пояснила Болатаева.
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