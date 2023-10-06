Рейтинг@Mail.ru
Более 750 детей-сирот Подмосковья обеспечили жильем в 2023 году - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
14:53 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/deti-siroty-1900954609.html
Более 750 детей-сирот Подмосковья обеспечили жильем в 2023 году
Более 750 детей-сирот Подмосковья обеспечили жильем в 2023 году - РИА Новости, 06.10.2023
Более 750 детей-сирот Подмосковья обеспечили жильем в 2023 году
В Московской области свыше 750 детей-сирот обеспечили жильем с начала текущего года, большинство из низ получили квартиры, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:53
2023-10-06T14:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жилье
сироты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891964642_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_1c8a21d765a6b85f6e06be33bb728657.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Московской области свыше 750 детей-сирот обеспечили жильем с начала текущего года, большинство из низ получили квартиры, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "С начала этого года в регионе обеспечены жильем свыше 750 детей-сирот, а это 86% от общего количества запланированного на текущий год. 483 ребенка получили квартиры, а 271 - купили квартиры самостоятельно, выбрав получение жилищного сертификата", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что срок выдачи сертификата был продлен до 1 ноября. В пресс-службе рассказали о преимуществах жилищного сертификата: квартира оформляется сразу в собственность, и ребенок может выбрать жилье в любом муниципалитете региона. "В Московской области в этом году 876 сирот будут обеспечены жильем. На данные цели из бюджета региона выделено 3,9 миллиарда рублей", - пояснила Болатаева.
https://ria.ru/20230802/stipendiya-1887795157.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891964642_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_0e00f6e9962ea6098d0f9915dd82de1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), жилье, сироты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье, Сироты

Более 750 детей-сирот Подмосковья обеспечили жильем в 2023 году

© iStock.com / baonaДевушка открывает квартиру
Девушка открывает квартиру - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© iStock.com / baona
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Московской области свыше 750 детей-сирот обеспечили жильем с начала текущего года, большинство из низ получили квартиры, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"С начала этого года в регионе обеспечены жильем свыше 750 детей-сирот, а это 86% от общего количества запланированного на текущий год. 483 ребенка получили квартиры, а 271 - купили квартиры самостоятельно, выбрав получение жилищного сертификата", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что срок выдачи сертификата был продлен до 1 ноября. В пресс-службе рассказали о преимуществах жилищного сертификата: квартира оформляется сразу в собственность, и ребенок может выбрать жилье в любом муниципалитете региона.
Московской области в этом году 876 сирот будут обеспечены жильем. На данные цели из бюджета региона выделено 3,9 миллиарда рублей", - пояснила Болатаева.
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Дети-сироты Подмосковья, поступившие летом, получат стипендию губернатора
2 августа, 15:01
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖильеСироты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала