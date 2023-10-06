https://ria.ru/20231006/deti-siroty-1900954609.html

Более 750 детей-сирот Подмосковья обеспечили жильем в 2023 году

Более 750 детей-сирот Подмосковья обеспечили жильем в 2023 году - РИА Новости, 06.10.2023

Более 750 детей-сирот Подмосковья обеспечили жильем в 2023 году

В Московской области свыше 750 детей-сирот обеспечили жильем с начала текущего года, большинство из низ получили квартиры, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:53

2023-10-06T14:53

2023-10-06T14:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жилье

сироты

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Московской области свыше 750 детей-сирот обеспечили жильем с начала текущего года, большинство из низ получили квартиры, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "С начала этого года в регионе обеспечены жильем свыше 750 детей-сирот, а это 86% от общего количества запланированного на текущий год. 483 ребенка получили квартиры, а 271 - купили квартиры самостоятельно, выбрав получение жилищного сертификата", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что срок выдачи сертификата был продлен до 1 ноября. В пресс-службе рассказали о преимуществах жилищного сертификата: квартира оформляется сразу в собственность, и ребенок может выбрать жилье в любом муниципалитете региона. "В Московской области в этом году 876 сирот будут обеспечены жильем. На данные цели из бюджета региона выделено 3,9 миллиарда рублей", - пояснила Болатаева.

https://ria.ru/20230802/stipendiya-1887795157.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), жилье, сироты