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На Украине завели уголовные дела против двух депутатов, избивших мужчину - РИА Новости, 06.10.2023
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19:35 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/delo-1901056020.html
На Украине завели уголовные дела против двух депутатов, избивших мужчину
На Украине завели уголовные дела против двух депутатов, избивших мужчину - РИА Новости, 06.10.2023
На Украине завели уголовные дела против двух депутатов, избивших мужчину
Уголовные дела заведены против депутатов Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Артема Дмитрука и Александра Куницкого, избивших мужчину в Киеве,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T19:35
2023-10-06T19:35
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Уголовные дела заведены против депутатов Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Артема Дмитрука и Александра Куницкого, избивших мужчину в Киеве, сообщает офис генерального прокурора страны. "По факту произошедшего инцидента между депутатами и гражданином 5 октября 2023 года в центре Киева генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства. Куницкого и Дмитрука подозревают в умышленных телесных повреждениях средней тяжести, а также хулиганстве ", - приводит данные офиса генпрокурора издание "РБК-Украина". Уточняется, что уголовные дела объединили. Досудебное расследование поручено проводить главному следственному управлению. В четверг в сети появилось видео, где Куницкий и Дмитрук избивают мужчину в центре Киева. Позже появилось видео, на котором потерпевший обвинял парламентариев в том, что они якобы требовали у него деньги и обвиняли в аферах, а затем начали потасовку. При этом, по версии Дмитрука, инцидент якобы произошел во время рейда в мошеннический колл-центр, а пострадавший мужчина – якобы подставное лицо. Спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, реагируя на инцидент, подчеркнула, что такая ситуация неприемлема, передает издание.
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в мире, киев, украина, верховная рада украины
В мире, Киев, Украина, Верховная Рада Украины
На Украине завели уголовные дела против двух депутатов, избивших мужчину

На Украине завели уголовные дела против двух депутатов, избивших мужчину в Киеве

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Уголовные дела заведены против депутатов Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Артема Дмитрука и Александра Куницкого, избивших мужчину в Киеве, сообщает офис генерального прокурора страны.
«
"По факту произошедшего инцидента между депутатами и гражданином 5 октября 2023 года в центре Киева генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства. Куницкого и Дмитрука подозревают в умышленных телесных повреждениях средней тяжести, а также хулиганстве ", - приводит данные офиса генпрокурора издание "РБК-Украина".
Уточняется, что уголовные дела объединили. Досудебное расследование поручено проводить главному следственному управлению.
В четверг в сети появилось видео, где Куницкий и Дмитрук избивают мужчину в центре Киева. Позже появилось видео, на котором потерпевший обвинял парламентариев в том, что они якобы требовали у него деньги и обвиняли в аферах, а затем начали потасовку. При этом, по версии Дмитрука, инцидент якобы произошел во время рейда в мошеннический колл-центр, а пострадавший мужчина – якобы подставное лицо.
Спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, реагируя на инцидент, подчеркнула, что такая ситуация неприемлема, передает издание.
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