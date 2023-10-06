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На Украине завели уголовные дела против двух депутатов, избивших мужчину

На Украине завели уголовные дела против двух депутатов, избивших мужчину - РИА Новости, 06.10.2023

На Украине завели уголовные дела против двух депутатов, избивших мужчину

Уголовные дела заведены против депутатов Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Артема Дмитрука и Александра Куницкого, избивших мужчину в Киеве,... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T19:35

2023-10-06T19:35

2023-10-06T19:35

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Уголовные дела заведены против депутатов Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Артема Дмитрука и Александра Куницкого, избивших мужчину в Киеве, сообщает офис генерального прокурора страны. "По факту произошедшего инцидента между депутатами и гражданином 5 октября 2023 года в центре Киева генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства. Куницкого и Дмитрука подозревают в умышленных телесных повреждениях средней тяжести, а также хулиганстве ", - приводит данные офиса генпрокурора издание "РБК-Украина". Уточняется, что уголовные дела объединили. Досудебное расследование поручено проводить главному следственному управлению. В четверг в сети появилось видео, где Куницкий и Дмитрук избивают мужчину в центре Киева. Позже появилось видео, на котором потерпевший обвинял парламентариев в том, что они якобы требовали у него деньги и обвиняли в аферах, а затем начали потасовку. При этом, по версии Дмитрука, инцидент якобы произошел во время рейда в мошеннический колл-центр, а пострадавший мужчина – якобы подставное лицо. Спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, реагируя на инцидент, подчеркнула, что такая ситуация неприемлема, передает издание.

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в мире, киев, украина, верховная рада украины