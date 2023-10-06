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Три поселка на южном берегу Крыма остались без света из-за аварии - РИА Новости, 06.10.2023
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23:00 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/crimea-1901084835.html
Три поселка на южном берегу Крыма остались без света из-за аварии
Три поселка на южном берегу Крыма остались без света из-за аварии - РИА Новости, 06.10.2023
Три поселка на южном берегу Крыма остались без света из-за аварии
Три поселка обесточены на южном берегу Крыма из-за аварии на линии электропередачи, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T23:00
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происшествия
ялта
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Три поселка обесточены на южном берегу Крыма из-за аварии на линии электропередачи, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале. "Город Ялта. Авария по линии Крымэнерго 10кВт. Обесточены пгт Кореиз, Гаспра и Ливадия", - написал Крючков. По его словам, аварию ликвидируют в максимально короткие сроки.
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происшествия, ялта, олег крючков
Происшествия, Ялта, Олег Крючков
Три поселка на южном берегу Крыма остались без света из-за аварии

Крючков: три поселка на южном берегу Крыма остались без света из-за аварии

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на Ялту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Три поселка обесточены на южном берегу Крыма из-за аварии на линии электропередачи, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.
"Город Ялта. Авария по линии Крымэнерго 10кВт. Обесточены пгт Кореиз, Гаспра и Ливадия", - написал Крючков.
По его словам, аварию ликвидируют в максимально короткие сроки.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Вчера, 22:53
 
ПроисшествияЯлтаОлег Крючков
 
 
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