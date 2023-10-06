https://ria.ru/20231006/crimea-1901084835.html

Три поселка на южном берегу Крыма остались без света из-за аварии

Три поселка на южном берегу Крыма остались без света из-за аварии - РИА Новости, 06.10.2023

Три поселка на южном берегу Крыма остались без света из-за аварии

Три поселка обесточены на южном берегу Крыма из-за аварии на линии электропередачи, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T23:00

2023-10-06T23:00

2023-10-06T23:00

происшествия

ялта

олег крючков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Три поселка обесточены на южном берегу Крыма из-за аварии на линии электропередачи, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале. "Город Ялта. Авария по линии Крымэнерго 10кВт. Обесточены пгт Кореиз, Гаспра и Ливадия", - написал Крючков. По его словам, аварию ликвидируют в максимально короткие сроки.

https://ria.ru/20231006/trevoga-1901084189.html

ялта

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ялта, олег крючков