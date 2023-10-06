https://ria.ru/20231006/crimea-1901084835.html
Три поселка на южном берегу Крыма остались без света из-за аварии
Три поселка на южном берегу Крыма остались без света из-за аварии - РИА Новости, 06.10.2023
Три поселка на южном берегу Крыма остались без света из-за аварии
Три поселка обесточены на южном берегу Крыма из-за аварии на линии электропередачи, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T23:00
2023-10-06T23:00
2023-10-06T23:00
происшествия
ялта
олег крючков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896671362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e4957692e9b5bedefb61b4015de13f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Три поселка обесточены на южном берегу Крыма из-за аварии на линии электропередачи, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале. "Город Ялта. Авария по линии Крымэнерго 10кВт. Обесточены пгт Кореиз, Гаспра и Ливадия", - написал Крючков. По его словам, аварию ликвидируют в максимально короткие сроки.
https://ria.ru/20231006/trevoga-1901084189.html
ялта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896671362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5d81c37143c8d8d707f2613839d227e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ялта, олег крючков
Происшествия, Ялта, Олег Крючков
Три поселка на южном берегу Крыма остались без света из-за аварии
Крючков: три поселка на южном берегу Крыма остались без света из-за аварии