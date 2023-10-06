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В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС - РИА Новости, 06.10.2023
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в Южно-Сахалинске в связи с прохождением тайфуна по югу острова, заявил в пятницу мэр областного центра Сергей Надсадин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T04:34
2023-10-06T04:34
2023-10-06T12:03
происшествия
южно-сахалинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 окт - РИА Новости. Режим ЧС введен в Южно-Сахалинске в связи с прохождением тайфуна по югу острова, заявил в пятницу мэр областного центра Сергей Надсадин в Telegram-канале. "Вводим на территории всего городского округа режим ЧС. Сейчас на штабе потребовал от всех вице-мэров, руководителей территорий вести круглосуточный мониторинг ситуации", - написал градоначальник, отметив, что поступили сообщения о подтоплении более 20 домов. По уточненной информации регионального главка МЧС России, без электричества остаются жители 584 частных и шести многоквартирных домов Южно-Сахалинска. Ориентировочно энергетики планируют восстановить подачу света к 13.00 (5.00 мск - ред.) пятницы. На устранении последствий прохождение циклона работают 36 человек и 30 единиц техники. "В зону подтопления попали 34 придомовые территории, из них вода в шести домах. Пострадавших нет, проживающие от расселения отказались. Силами администрации Южно-Сахалинска проводится откачка воды из подтопленных домов", - сообщает пресс-служба ведомства. Спасатели отмечают, что объекты жизнеобеспечения области функционируют без нарушений. Аэропорт Южно-Сахалинска осуществляет прием и выпуск воздушных судов по фактической погоде. Паромная переправа Ванино-Холмск, железная дорога работают в обычном режиме.
https://ria.ru/20231006/avariya-1900839688.html
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происшествия, южно-сахалинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Южно-Сахалинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС
Мэр Надсадин: в Южно-Сахалинске ввели режим ЧС