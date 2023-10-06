https://ria.ru/20231006/byudzhet-1900947734.html

На Украине увеличили расходы госбюджета на 8,8 миллиарда долларов

На Украине увеличили расходы госбюджета на 8,8 миллиарда долларов - РИА Новости, 06.10.2023

На Украине увеличили расходы госбюджета на 8,8 миллиарда долларов

Верховная рада увеличила расходы бюджета Украины на этот год на 8,8 миллиарда долларов, таким образом увеличив дефицит госказны на уровне рекордных 54,6... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:27

2023-10-06T14:27

2023-10-06T14:27

украина

денис шмыгаль

верховная рада украины

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экономика

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Верховная рада увеличила расходы бюджета Украины на этот год на 8,8 миллиарда долларов, таким образом увеличив дефицит госказны на уровне рекордных 54,6 миллиарда долларов, заявил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. "После 11 часов 15 минут рассмотрения правок парламент проголосовал в целом за увеличение расходов госбюджета 2023 года на 322,6 миллиарда гривен (8,8 миллиарда долларов – ред.)", - написал Железняк. По его словам, в частности, документ предусматривает дополнительные расходы на министерство обороны на сумму 211 миллиардов гривен (около 5,8 миллиарда долларов), на МВД – 79 миллиардов (2,2 миллиарда долларов), СБУ – на 4,2 миллиарда (114,6 миллиона долларов). "Такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут больше 3,39 триллиона гривен (92,5 миллиарда долларов – ред.), а дефицит больше 2 триллионов (54,6 миллиарда долларов – ред.)", - добавил Железняк. В этом году украинский парламент неоднократно вносил правки в бюджет в части увеличения расходов на оборону. Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.

https://ria.ru/20231005/ukraina-1900823594.html

https://ria.ru/20230928/ukraina-1899159443.html

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украина, денис шмыгаль, верховная рада украины, в мире, экономика