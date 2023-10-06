https://ria.ru/20231006/burevestnik-1900929101.html

В Кремле прокомментировали испытания ракеты "Буревестник"

В Кремле прокомментировали испытания ракеты "Буревестник" - РИА Новости, 06.10.2023

В Кремле прокомментировали испытания ракеты "Буревестник"

Слова президента России Владимира Путина об испытаниях ракет с ядерной энергетической установкой "Буревестник" в ходе его выступления на площадке клуба "Валдай" РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T13:23

2023-10-06T13:23

2023-10-06T13:53

россия

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина об испытаниях ракет с ядерной энергетической установкой "Буревестник" в ходе его выступления на площадке клуба "Валдай" означали, что РФ продолжает разработку этих систем вооружения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент сообщил, он сделал заявление о том, что мы продолжаем разработку этих систем вооружения. Эта тема неоднократно фигурировала в последние недели в международной информационной повестке, она представляла собой интерес для участников "Валдая", Путин об этом сообщил", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какой месседж вкладывал президент России в слова об испытаниях "Буревестника".

https://ria.ru/20231006/burevestnik-1900844288.html

россия

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россия, дмитрий песков, безопасность