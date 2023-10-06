https://ria.ru/20231006/burevestnik-1900929101.html
В Кремле прокомментировали испытания ракеты "Буревестник"
В Кремле прокомментировали испытания ракеты "Буревестник" - РИА Новости, 06.10.2023
В Кремле прокомментировали испытания ракеты "Буревестник"
Слова президента России Владимира Путина об испытаниях ракет с ядерной энергетической установкой "Буревестник" в ходе его выступления на площадке клуба "Валдай" РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:23
2023-10-06T13:23
2023-10-06T13:53
россия
дмитрий песков
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/50/1524925032_0:1:1908:1074_1920x0_80_0_0_85fb711462d7dcf7f6b8d67bc9899425.png
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина об испытаниях ракет с ядерной энергетической установкой "Буревестник" в ходе его выступления на площадке клуба "Валдай" означали, что РФ продолжает разработку этих систем вооружения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент сообщил, он сделал заявление о том, что мы продолжаем разработку этих систем вооружения. Эта тема неоднократно фигурировала в последние недели в международной информационной повестке, она представляла собой интерес для участников "Валдая", Путин об этом сообщил", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какой месседж вкладывал президент России в слова об испытаниях "Буревестника".
https://ria.ru/20231006/burevestnik-1900844288.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/50/1524925032_237:0:1669:1074_1920x0_80_0_0_2bca6e11c89b506b5cfc5431873861c1.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле прокомментировали испытания ракеты "Буревестник"
Песков: Россия продолжит разработку систем, подобных ракетам "Буревестник"
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина об испытаниях ракет с ядерной энергетической установкой "Буревестник" в ходе его выступления на площадке клуба "Валдай" означали, что РФ продолжает разработку этих систем вооружения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент сообщил, он сделал заявление о том, что мы продолжаем разработку этих систем вооружения. Эта тема неоднократно фигурировала в последние недели в международной информационной повестке, она представляла собой интерес для участников "Валдая", Путин об этом сообщил", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какой месседж вкладывал президент России в слова об испытаниях "Буревестника".
В США забили тревогу из-за испытания крылатой ракеты "Буревестник"