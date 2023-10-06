В США забили тревогу из-за испытания крылатой ракеты "Буревестник"
Майор американской армии Лайонс: "Буревестник" может поражать цели в США
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российская межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник" с ядерной установкой может поражать цели на территории США, заявил майор американской армии в отставке Майк Лайонс в интервью CBS News.
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"Это экзотическое оружие. Обычно ядерная энергия не используется для энергетической установки. Это даст России возможность брать оружие малой мощности, потенциально ядерное, и значительно увеличивать его дальность полета, скажем, оно будет способно преодолевать десятки тысяч миль", — сказал он.
По его мнению, размещение таких ракет в Арктике стало бы серьезной угрозой для США.
"Они смогут легко их запустить оттуда и поразить цели в Соединенных Штатах", — отметил Лайонс.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании межконтинентальной ракеты "Буревестник" с ядерной установкой.
"Буревестник" — одна из новейших систем оружия. По данным Минобороны, речь идет о межконтинентальной крылатой ракете практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Она способна нести ядерную боеголовку. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем как противоракетной, так и противовоздушной обороны.