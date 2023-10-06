https://ria.ru/20231006/burevestnik-1900844288.html

В США забили тревогу из-за испытания крылатой ракеты "Буревестник"

В США забили тревогу из-за испытания крылатой ракеты "Буревестник" - РИА Новости, 06.10.2023

В США забили тревогу из-за испытания крылатой ракеты "Буревестник"

Российская межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник" с ядерной установкой может поражать цели на территории США, заявил майор американской армии в... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T06:18

2023-10-06T06:18

2023-10-06T06:18

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российская межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник" с ядерной установкой может поражать цели на территории США, заявил майор американской армии в отставке Майк Лайонс в интервью CBS News."Это экзотическое оружие. Обычно ядерная энергия не используется для энергетической установки. Это даст России возможность брать оружие малой мощности, потенциально ядерное, и значительно увеличивать его дальность полета, скажем, оно будет способно преодолевать десятки тысяч миль", — сказал он.По его мнению, размещение таких ракет в Арктике стало бы серьезной угрозой для США."Они смогут легко их запустить оттуда и поразить цели в Соединенных Штатах", — отметил Лайонс.Ранее президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании межконтинентальной ракеты "Буревестник" с ядерной установкой."Буревестник" — одна из новейших систем оружия. По данным Минобороны, речь идет о межконтинентальной крылатой ракете практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Она способна нести ядерную боеголовку. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем как противоракетной, так и противовоздушной обороны.

https://ria.ru/20231005/putin-1900817351.html

https://ria.ru/20231005/dsnv-1900764571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, владимир путин