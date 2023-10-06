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Концепцию безопасности России и Белоруссии представят в 2024 году - РИА Новости, 06.10.2023
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19:59 06.10.2023 (обновлено: 20:27 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/bezopasnost-1901063466.html
Концепцию безопасности России и Белоруссии представят в 2024 году
Концепцию безопасности России и Белоруссии представят в 2024 году - РИА Новости, 06.10.2023
Концепцию безопасности России и Белоруссии представят в 2024 году
Совместная концепция безопасности Союзного государства России и Белоруссии может быть представлена в 2024 году, сообщил журналистам госсекретарь Союзного... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T19:59
2023-10-06T20:27
россия
белоруссия
волгоград
дмитрий мезенцев
владимир путин
александр лукашенко
в мире
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ВОЛГОГРАД, 6 окт - РИА Новости. Совместная концепция безопасности Союзного государства России и Белоруссии может быть представлена в 2024 году, сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. В апреле главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко заявили о планах подготовки концепции безопасности Союзного государства, в которой будут сформулированы задачи взаимодействия из-за растущей напряженности. "Во исполнение решения Высшего Госсовета принятого в апреле, приступили к работе над концепцией безопасности Союзного государства... Полагаю, что в следующем году такой документ будет представлен главам государств России Владимиру Путину и Белоруссии Александру Лукашенко в рамках заседания Высшего Госсовета", - сообщил Мезенцев. Он отметил, что в документе будет удалено внимание укреплению единой войсковой группировки двух государств, а также взаимодействию пограничных служб. Мезенцев находится с рабочим визитом в Волгограде.
https://ria.ru/20230904/otchisleniya-1894143568.html
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россия, белоруссия, волгоград, дмитрий мезенцев, владимир путин, александр лукашенко, в мире
Россия, Белоруссия, Волгоград, Дмитрий Мезенцев, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире
Концепцию безопасности России и Белоруссии представят в 2024 году

Мезенцев: концепцию безопасности РФ и Белоруссии представят в 2024 году

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ВОЛГОГРАД, 6 окт - РИА Новости. Совместная концепция безопасности Союзного государства России и Белоруссии может быть представлена в 2024 году, сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
В апреле главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко заявили о планах подготовки концепции безопасности Союзного государства, в которой будут сформулированы задачи взаимодействия из-за растущей напряженности.
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"Во исполнение решения Высшего Госсовета принятого в апреле, приступили к работе над концепцией безопасности Союзного государства... Полагаю, что в следующем году такой документ будет представлен главам государств России Владимиру Путину и Белоруссии Александру Лукашенко в рамках заседания Высшего Госсовета", - сообщил Мезенцев.
Он отметил, что в документе будет удалено внимание укреплению единой войсковой группировки двух государств, а также взаимодействию пограничных служб.
Мезенцев находится с рабочим визитом в Волгограде.
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