https://ria.ru/20231006/bezopasnost-1901063466.html

Концепцию безопасности России и Белоруссии представят в 2024 году

Концепцию безопасности России и Белоруссии представят в 2024 году - РИА Новости, 06.10.2023

Концепцию безопасности России и Белоруссии представят в 2024 году

Совместная концепция безопасности Союзного государства России и Белоруссии может быть представлена в 2024 году, сообщил журналистам госсекретарь Союзного... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T19:59

2023-10-06T19:59

2023-10-06T20:27

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белоруссия

волгоград

дмитрий мезенцев

владимир путин

александр лукашенко

в мире

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ВОЛГОГРАД, 6 окт - РИА Новости. Совместная концепция безопасности Союзного государства России и Белоруссии может быть представлена в 2024 году, сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. В апреле главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко заявили о планах подготовки концепции безопасности Союзного государства, в которой будут сформулированы задачи взаимодействия из-за растущей напряженности. "Во исполнение решения Высшего Госсовета принятого в апреле, приступили к работе над концепцией безопасности Союзного государства... Полагаю, что в следующем году такой документ будет представлен главам государств России Владимиру Путину и Белоруссии Александру Лукашенко в рамках заседания Высшего Госсовета", - сообщил Мезенцев. Он отметил, что в документе будет удалено внимание укреплению единой войсковой группировки двух государств, а также взаимодействию пограничных служб. Мезенцев находится с рабочим визитом в Волгограде.

https://ria.ru/20230904/otchisleniya-1894143568.html

https://ria.ru/20230929/tovarooborot-1899393469.html

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россия, белоруссия, волгоград, дмитрий мезенцев, владимир путин, александр лукашенко, в мире