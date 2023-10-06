https://ria.ru/20231006/bezopasnost-1901063466.html
Концепцию безопасности России и Белоруссии представят в 2024 году
Концепцию безопасности России и Белоруссии представят в 2024 году - РИА Новости, 06.10.2023
Концепцию безопасности России и Белоруссии представят в 2024 году
Совместная концепция безопасности Союзного государства России и Белоруссии может быть представлена в 2024 году, сообщил журналистам госсекретарь Союзного... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T19:59
2023-10-06T19:59
2023-10-06T20:27
россия
белоруссия
волгоград
дмитрий мезенцев
владимир путин
александр лукашенко
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg
ВОЛГОГРАД, 6 окт - РИА Новости. Совместная концепция безопасности Союзного государства России и Белоруссии может быть представлена в 2024 году, сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. В апреле главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко заявили о планах подготовки концепции безопасности Союзного государства, в которой будут сформулированы задачи взаимодействия из-за растущей напряженности. "Во исполнение решения Высшего Госсовета принятого в апреле, приступили к работе над концепцией безопасности Союзного государства... Полагаю, что в следующем году такой документ будет представлен главам государств России Владимиру Путину и Белоруссии Александру Лукашенко в рамках заседания Высшего Госсовета", - сообщил Мезенцев. Он отметил, что в документе будет удалено внимание укреплению единой войсковой группировки двух государств, а также взаимодействию пограничных служб. Мезенцев находится с рабочим визитом в Волгограде.
https://ria.ru/20230904/otchisleniya-1894143568.html
https://ria.ru/20230929/tovarooborot-1899393469.html
россия
белоруссия
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2dbeacc8059ad55ac1b7943c236d70ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, волгоград, дмитрий мезенцев, владимир путин, александр лукашенко, в мире
Россия, Белоруссия, Волгоград, Дмитрий Мезенцев, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире
Концепцию безопасности России и Белоруссии представят в 2024 году
Мезенцев: концепцию безопасности РФ и Белоруссии представят в 2024 году