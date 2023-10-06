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Татарстан создал комиссию по производству беспилотников - РИА Новости, 06.10.2023
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Республика Татарстан
 
14:21 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/bespilotniki-1900945100.html
Татарстан создал комиссию по производству беспилотников
Татарстан создал комиссию по производству беспилотников - РИА Новости, 06.10.2023
Татарстан создал комиссию по производству беспилотников
Правительственная межведомственная комиссия по реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" создана в Татарстане. Соответствующее... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:21
2023-10-06T14:21
республика татарстан
россия
роман шайхутдинов
андрей белоусов
владимир путин
экономика
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Правительственная межведомственная комиссия по реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" создана в Татарстане. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. "В целях развития производства беспилотных авиационных систем образовать правительственную межведомственную комиссию по реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" в Республике Татарстан", - говорится в документе. Руководителем комиссии стал глава правительства Татарстана, его заместителями назначены вице-премьеры республики: министр промышленности и торговли Олег Коробченко и курирующий вопросы развития Иннополиса Роман Шайхутдинов. Всего в состав комиссии включены 30 человек, в том числе помощник главы Татарстана Равиль Зарипов, ряд министров, главы некоторых вузов, руководители предприятий. Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов анонсировал, что национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем должен заработать с начала 2024 года. В начале августа Татарстан подал заявку на создание научно-производственного центра беспилотников. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября заявил, что уверен: в Татарстане появятся коптер-парки.
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россия, роман шайхутдинов, андрей белоусов, владимир путин, экономика, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Роман Шайхутдинов, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Экономика, Республика Татарстан (Татарстан)
Татарстан создал комиссию по производству беспилотников

Татарстан создал комиссию по производству беспилотников

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКвадрокоптер
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Квадрокоптер. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Правительственная межведомственная комиссия по реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" создана в Татарстане. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
"В целях развития производства беспилотных авиационных систем образовать правительственную межведомственную комиссию по реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" в Республике Татарстан", - говорится в документе.
Руководителем комиссии стал глава правительства Татарстана, его заместителями назначены вице-премьеры республики: министр промышленности и торговли Олег Коробченко и курирующий вопросы развития Иннополиса Роман Шайхутдинов. Всего в состав комиссии включены 30 человек, в том числе помощник главы Татарстана Равиль Зарипов, ряд министров, главы некоторых вузов, руководители предприятий.
Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов анонсировал, что национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем должен заработать с начала 2024 года. В начале августа Татарстан подал заявку на создание научно-производственного центра беспилотников. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября заявил, что уверен: в Татарстане появятся коптер-парки.
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Республика ТатарстанРоссияРоман ШайхутдиновАндрей БелоусовВладимир ПутинЭкономикаРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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