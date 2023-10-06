https://ria.ru/20231006/bespilotniki-1900945100.html

Татарстан создал комиссию по производству беспилотников

Татарстан создал комиссию по производству беспилотников - РИА Новости, 06.10.2023

Татарстан создал комиссию по производству беспилотников

Правительственная межведомственная комиссия по реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" создана в Татарстане. Соответствующее... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:21

2023-10-06T14:21

2023-10-06T14:21

республика татарстан

россия

роман шайхутдинов

андрей белоусов

владимир путин

экономика

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Правительственная межведомственная комиссия по реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" создана в Татарстане. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. "В целях развития производства беспилотных авиационных систем образовать правительственную межведомственную комиссию по реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" в Республике Татарстан", - говорится в документе. Руководителем комиссии стал глава правительства Татарстана, его заместителями назначены вице-премьеры республики: министр промышленности и торговли Олег Коробченко и курирующий вопросы развития Иннополиса Роман Шайхутдинов. Всего в состав комиссии включены 30 человек, в том числе помощник главы Татарстана Равиль Зарипов, ряд министров, главы некоторых вузов, руководители предприятий. Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов анонсировал, что национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем должен заработать с начала 2024 года. В начале августа Татарстан подал заявку на создание научно-производственного центра беспилотников. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября заявил, что уверен: в Татарстане появятся коптер-парки.

https://ria.ru/20230928/gumpomosch-1899275992.html

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россия, роман шайхутдинов, андрей белоусов, владимир путин, экономика, республика татарстан (татарстан)