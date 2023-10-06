https://ria.ru/20231006/bespilotniki-1900945100.html
Татарстан создал комиссию по производству беспилотников
Татарстан создал комиссию по производству беспилотников - РИА Новости, 06.10.2023
Татарстан создал комиссию по производству беспилотников
Правительственная межведомственная комиссия по реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" создана в Татарстане. Соответствующее... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:21
2023-10-06T14:21
2023-10-06T14:21
республика татарстан
россия
роман шайхутдинов
андрей белоусов
владимир путин
экономика
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831295681_0:0:3222:1813_1920x0_80_0_0_c06c2e9987ce980aa03df71e7bbc08b8.jpg
КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Правительственная межведомственная комиссия по реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" создана в Татарстане. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. "В целях развития производства беспилотных авиационных систем образовать правительственную межведомственную комиссию по реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" в Республике Татарстан", - говорится в документе. Руководителем комиссии стал глава правительства Татарстана, его заместителями назначены вице-премьеры республики: министр промышленности и торговли Олег Коробченко и курирующий вопросы развития Иннополиса Роман Шайхутдинов. Всего в состав комиссии включены 30 человек, в том числе помощник главы Татарстана Равиль Зарипов, ряд министров, главы некоторых вузов, руководители предприятий. Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов анонсировал, что национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем должен заработать с начала 2024 года. В начале августа Татарстан подал заявку на создание научно-производственного центра беспилотников. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября заявил, что уверен: в Татарстане появятся коптер-парки.
https://ria.ru/20230928/gumpomosch-1899275992.html
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831295681_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_d1422cfb40090c3daf4e872b5f4999d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман шайхутдинов, андрей белоусов, владимир путин, экономика, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Роман Шайхутдинов, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Экономика, Республика Татарстан (Татарстан)
Татарстан создал комиссию по производству беспилотников
Татарстан создал комиссию по производству беспилотников
КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Правительственная межведомственная комиссия по реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" создана в Татарстане. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
"В целях развития производства беспилотных авиационных систем образовать правительственную межведомственную комиссию по реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" в Республике Татарстан", - говорится в документе.
Руководителем комиссии стал глава правительства Татарстана, его заместителями назначены вице-премьеры республики: министр промышленности и торговли Олег Коробченко и курирующий вопросы развития Иннополиса Роман Шайхутдинов. Всего в состав комиссии включены 30 человек, в том числе помощник главы Татарстана Равиль Зарипов, ряд министров, главы некоторых вузов, руководители предприятий.
Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов анонсировал, что национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем должен заработать с начала 2024 года. В начале августа Татарстан подал заявку на создание научно-производственного центра беспилотников. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября заявил, что уверен: в Татарстане появятся коптер-парки.
Татарстан отправил в ЛНР 200 тонн гуманитарной помощи