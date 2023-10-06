https://ria.ru/20231006/bespilotniki-1900834347.html

В Белгородской области средства ПВО сбили пять беспилотников ВСУ

В Белгородской области средства ПВО сбили пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 06.10.2023

В Белгородской области средства ПВО сбили пять беспилотников ВСУ

Средства ПВО около 23.30 четверга уничтожили еще пять украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T00:16

2023-10-06T00:16

2023-10-06T00:21

специальная военная операция на украине

белгородская область

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вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Средства ПВО около 23.30 четверга уничтожили еще пять украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Пятого октября около 23.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью", - сообщили в ведомстве.В четверг вечером Минобороны уже сообщало о двух сбитых украинских беспилотниках.

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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия