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В Белгородской области средства ПВО сбили пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 06.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:16 06.10.2023 (обновлено: 00:21 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/bespilotniki-1900834347.html
В Белгородской области средства ПВО сбили пять беспилотников ВСУ
В Белгородской области средства ПВО сбили пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 06.10.2023
В Белгородской области средства ПВО сбили пять беспилотников ВСУ
Средства ПВО около 23.30 четверга уничтожили еще пять украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T00:16
2023-10-06T00:21
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Средства ПВО около 23.30 четверга уничтожили еще пять украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Пятого октября около 23.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью", - сообщили в ведомстве.В четверг вечером Минобороны уже сообщало о двух сбитых украинских беспилотниках.
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области средства ПВО сбили пять беспилотников ВСУ

МО: в Белгородской области средства ПВО около 23.30 сбили пять беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Средства ПВО около 23.30 четверга уничтожили еще пять украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Пятого октября около 23.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью", - сообщили в ведомстве.
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00:18
В четверг вечером Минобороны уже сообщало о двух сбитых украинских беспилотниках.
 
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