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ПВО сбила беспилотник в десяти километрах от побережья Крыма
ПВО сбила беспилотник в десяти километрах от побережья Крыма - РИА Новости, 07.10.2023
ПВО сбила беспилотник в десяти километрах от побережья Крыма
Малый ракетный катер Черноморского флота уничтожил украинский беспилотник в десяти километрах от побережья Крыма, сообщается в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-06T23:53
2023-10-06T23:53
2023-10-07T00:04
россия
происшествия
специальная военная операция на украине
севастополь
украина
михаил развожаев
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Малый ракетный катер Черноморского флота уничтожил украинский беспилотник в десяти километрах от побережья Крыма, сообщается в Telegram-канале Минобороны."Шестого октября около 22.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Средствами ПВО малого ракетного катера Черноморского флота в 10 километрах от юго-западного побережья Крымского полуострова был обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат", — говорится в публикации.Незадолго до этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе сработала система противовоздушной обороны. По его данным, военные отразили воздушные цели со стороны моря.Украина регулярно обстреливает приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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россия, происшествия, севастополь, украина, михаил развожаев
Россия, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Украина, Михаил Развожаев
ПВО сбила беспилотник в десяти километрах от побережья Крыма
МО: ПВО сбила беспилотник ВСУ в десяти километрах от побережья Крыма